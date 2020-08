NBA Recap Inside: Blazers spreconi, Doncic, Warren e i Suns inarrestabili

Portland butta al vento una grandissima occasione per avvicinarsi ulteriormente all’ottavo posto (e distanziare gli inseguitori). Avanti tutto il match, spreca nel finale con Lillard e dei Clippers senza Kawhi (a riposo) e con rotazioni ampie sono riusciti a vincere nel finale. Secondo posto al sicuro, anche se Denver non perde il ritmo: contro gli Utah Jazz arriva una super vittoria in rimonta con due supplementari. Overtime anche tra Dallas e Bucks, con la prima che vince grazie all’ennesima tripla doppia di Doncic. Indiana batte i Lakers con un immenso TJ Warren ed aggancia Miami in classifica, battuta dai Phoenix Suns che sperano ancora nel nono posto: quel dell’Arizona sono imbattuti dopo 5 gare nella “bolla”.

Los Angeles Clippers @ Portland Trail Blazers 122-120 (George 21, Shamet 19, Jackson 17; McCollum 29, Lillard 22, Trent jr 22)

Utah Jazz @ Denver Nuggets 132-134 2OT (Mitchell 35, Gobert 22+13, Conley 20; Jokic 30+11, Porter jr 23+11, Murray 23+12+8)

Los Angeles Lakers @ Indiana Pacers 111-116 (James 31, Cook 21, Howard 10+12; Warren 39, Brogdon 24, Oladipo 22)

Phoenix Suns @ Miami Heat 119-112 (Booker 35, Carter 20, Ayton 18+12; Robinson 25, Herro 25+8+10, Adebayo 18)

Milwaukee Bucks @ Dallas Mavericks 132-136 OT (Lopez 34, Antetokoummpo 34+13, Middleton 21+11; Doncic 36+14+19, Finney-Smith 27+11, Porzingis 26+11)