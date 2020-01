NBA Recap Inside: Boston ko, Thunder d’autorità su Houston

Si apre con il record in carriera per Tristan Thompson, mentre Rose contro la sua ex squadra sbaglia sia a fine regolamentari per la vittoria sia a fine supplementari per prorogare la partita. Comode vittorie di Philadelphia e Minnesota, come quella di OKC nel “Westbrook Day”: ottimo Gallinari addirittura in doppia doppia.

Cleveland Cavaliers @ Detroit Pistons 115-112 OT (Thompson 35+14, Garland 20, Sexton 19; Drummond 28+23, Rose 27, Brown 17)

Boston Celtics @ Philadelphia 76ers 98-109 (Walker 26, Smart 24, Tatum 15+10; Richardson 29, Simmons 19, Horford 17)

Portland Trail Blazers @ Minnesota Timberwolves 102-116 (Lillard 20, McCollum 15, Whiteside 15+14; Wiggins 23, Covington 15, Dieng 12+10)

Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder 92-113 (Westbrook 34, Harden 17, Clemons 14; Gallinari 23+11, Gilgeous-Alexander 20, Paul 18)