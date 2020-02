NBA Recap Inside: Boston vince una partita pazzesca, Gallo batte Melli

La prima parte di stagione NBA si chiude con due super partite. I Clippers perdono dopo due supplementari senza Paul George, fermatosi dopo 15′ per un risentimento muscolare: decisivi Tatum e Smart, ma anche un Hayward onnipresente nel secondo overtime. Per lui tripla del +5, stoppata su Williams e poi 4/4 ai liberi per chiudere ogni discorso.

Nella seconda gara Williamson va per la seconda volta oltre i trenta, ma 11 di Gallinari nel quarto periodo permettono ai Thunder di vincere l’ottava partita consecutiva fuori casa, record di franchigia. Questo buzzer beater di Adams a fine terzo quarto è la sua prima tripla in carriera…

Los Angeles Clippers @ Boston Celtics 133-141 2OT (Williams 35, Leonard 28+11, Harrell 24+13, Shamet 19; Tatum 39, Smart 31, Hayward 21+13, Walker 19)

Oklahoma City Thunder @ New Orleans Pelicans 123-118 (Gallinari 29, Schroeder 22, Gilgeous-Alexander 17, Paul 14+8+12; Williamson 32, Redick 24, Holiday 14+11, Melli 6)