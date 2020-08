NBA Recap Inside: ciclone Lillard sui Mavericks, Suns inarrestabili

Prosegue la marcia dei Phoenix Suns, che centrano la settima vittoria in altrettante gare nella ‘bolla’ di Orlando. A cadere stavolta sono i 76ers, alle prese con numerose assenze (out Harris, Horford ed Embiid, oltre a Simmons). Ancora caldissimo Devin Booker (35 punti, 9 rimbalzi e 7 assists, 11/24 FG); bene anche la panchina, con l’ex di turno Saric a sfiorare la doppia-doppia (18 punti e 9 rimbalzi, 7/9 FG). Phoenix aggancia temporaneamente i Grizzlies al nono posto (33-39). Successo vitale degli Spurs sui Rockets (orfani di Harden) in ottica play-in, mentre i Nets battono Orlando grazie al contributo fondamentale della panchina: 63 punti, con career-high di Jeremiah Martin (24) e Dzanan Musa (17). I Celtics superano senza problemi Memphis, nonostante un Morant in versione ROTY (26 punti e 13 assists, 7/13 FG).

Un mostruoso Lillard (61 punti, dopo i 51 di lunedì vs Phila) regala a Portland un successo di capitale importanza contro Dallas: i Blazers si portano all’ottavo posto ad Ovest (34-39) scavalcando i Grizzlies. Nella sfida tra deluse i Kings hanno la meglio sui Pelicans, mentre dura poco più di 10’ la partita di Giannis Antetokounmpo contro Washington: espulso nel secondo quarto dopo un alterco con l’ex Lakers Wagner (per il greco sfiorata comunque la doppia-doppia: 12 punti e 9 rimbalzi). Capitolo italiani: Nick Melli in quintetto nei Pelicans, ma non brilla affatto (soli 5 punti e 4 rimbalzi, 1/10 dal campo, 0/4 3PT). Bene invece Belinelli dalla panchina contro i Rockets: 13 punti in circa 21 minuti, con 3/5 dall’arco.

Ecco i risultati nel dettaglio:

Brooklyn Nets @ Orlando Magic 108-96 (BKN: Luwawu-Cabarrot 24, Martin 24, Musa 17; ORL: Fultz 18, Iwundu 18, Vucevic 12+10, Birch 12, Ennis 12)

Phoenix Suns @ Philadelphia 76ers 130-117 (PHO: Booker 35, Bridges 24, Saric 18; PHI: Burks 23, Neto 22, Scott 17)

Houston Rockets @ San Antonio Spurs 105-123 (HOU: Westbrook 20, Green 17, McLemore 16; SAS: Johnson 24+11, DeRozan 23, Poeltl 14+12)

Boston Celtics @ Memphis Grizzlies 122-107 (BOS: Tatum 29, Walker 19, Hayward 19; MEM: Morant 26+13a, Clarke 15, Valanciunas 14+10, Brooks 14)

Portland Trail Blazers @ Dallas Mavericks 134-131 (POR: Lillard 61, Anthony 26, Collins 11, Trent Jr 11; DAL: Porzingis 36, Doncic 25+10a, Hardaway Jr 24)

New Orleans Pelicans @ Sacramento Kings 106-112 (NOP: Okafor 21, Jackson 18, Ball 16; SAC: Barnes 25, Bogdanovic 16, Bjelica 13)

Milwaukee Bucks @ Washington Wizards 126-113 (MWB: Lopez 24, Brown 23, Mason 19; WAS: Hachimura 20, Smith 19, Robinson 15)