NBA Recap Inside: CP3 la vince, Houston stende i Nuggets

L’ultima notte NBA del 2019 si è conclusa con certezze ma anche sorprese. La prima è la batosta di Indiana ai Sixers, la seconda il successo di OKC su Dallas in rimonta, la terza la W dei Rockets su Denver: la vittoria per Harden e compagni poteva essere messa in preventivo, ma non di questa entità. In mezzo le vittorie pronosticate di Boston (su Charlotte), Clippers (su Sacramento) e Raptors (su Cleveland). Bene anche San Antonio che aggancia l’ottavo posto a Ovest con la vittoria al supplementare su Golden State.

Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers 97-115 (Richardson 20, Simmons 18+10; Sabonis 23+10, Warren 21, Turner 14)

Boston Celtics @ Charlotte Hornets 109-102 (Tatum 24, Walker 22, Hayward 21+10, Kanter 13+14; Washington 15, Bridges 14+10, Graham 11)

Los Angeles Clippers @ Sacramento Kings 105-87 (Leonard 24, George 21+11+9, Harkless 12; Holmes 22+10, Hield 20, Fox 9)

Denver Nuggets @ Houston Rockets 104-130 (Jokic 21, Morris 18, Millsap 13; Harden 35, Westbrook 28, Capela 16+10, Hartenstein 16+12)

Golden State Warriors @ San Antonio Spurs 113-117 OT (Burks 28, Robinson III 25, Lee 20; DeRozan 25, Mills 18, Aldridge 17+12, Belinelli 3)

Cleveland Cavaliers @ Toronto Raptors 97-117 (Sexton 22, Thompson 14+11, Osman 14; Lowry 24, Ibaka 20+10, Davis 19)

Dallas Mavericks @ Oklahoma City Thunder 101-106 (Doncic 35+10+7, Kleber 14+14, Powell 11; Gallinari 20, Schroeder 20, Gilgeous-Alexander 19+10, Paul 17+8+7)