NBA Recap Inside. Harden e Giannis al top. Bene anche Orlando, Portland, Phoenix e San Antonio

Nella seconda notte della NBA nella bolla di Orlando si riaccendono le stelle di James Harden e Giannis Antetokounmpo. 49 punti ( 23 nel solo primo quarto, 14/20 dal campo, 3/9 da tre punti) per la stella degli Houston Rockets che vincono all’overtime contro i Dallas Mavericks. Oltre ad Harden vanno aggiunti i 31 punti (e 11 rimbalzi) di Westbrook. 80 punti in due per la coppia d’oro di Mike D’Antoni. Ai Mavs non è sufficiente la 15a tripla doppia stagionale (nessuno come lui prima di compiere 22 anni) di Luka Doncic e i 39pts+16 di Porzingis. Vittoria per i Milwaukee Bucks contro Boston. Giannis riparte con 36 punti (14/20 dal campo) e 16 rimbalzi. Bene anche Middleton (18). Per i Celtics in evidenza Smart e Brown.

Successo importante per Orlando contro i Nets, tanto quanto quella di Portland contro Memphis arrivato dopo un supplementare. San Antonio piega Sacramento grazie ai DeMar DeRozan che realizza 17 dei suoi 27 punti finali nell’ultimo quarto. Marco Belinelli riprende chiudendo con 9 punti in ottenuti con un canestro dal campo e un 7/7 dalla lunetta.

Orlando Magic-Brooklyn Nets 128-118

ORL: E.Fournier 24pts, N.Vucevic 22pts, J.Isaac 16pts, A.Gordon 10pts-11r

BKN: T.Luwawu Cabarrot 24pts, C.Levert 17pts, J.Harris 14pts, J.Allen 14pts

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 135-140 OT

MEM: J.Jackson Jr-33pts, J-Morant 22pts-11a, B.Clarke 21pts D.Brooks 16pts, J.Valanciunas 16pts

POR: CJ Mc Collum 33pts-8ass, D.Lillard 29pts, C.Anthony 21pts, J.Nurkic 18pts, G.Trent Jr. 17pts

Phoenix Suns-Washington Wizards 125-112

PHX: D.Booker 27pts, D.Ayton 24pts-12r, D.Saric 16pts, R.Rubio 15pts, C.Jackson 12pts

WAS: R.Hachimura 21pts-8r, J.Robinson 20pts, I.Smith 17pts, T.Brown Jr. 15pts, S.Napier 12pts, T.Bryant 10pts

Boston Celtics-Milwaukee Bucks 112-119

BOS: M.Smart 23pts, J.Brown 22pts, G.Hayward 17pts, K.Walker 16pts, D.Theis 13pts-12r, B.Wanamaker 14pts

MIL. G.Antetokounmpo 36pts-16r, K.Middleton 18pts, B.Lopez 14ptz, D.Divincenzo 1opts

Sacramento Kings-San Antonio Spurs 120-129

SAC: D.Fox 39pts, B.Bogdanovic 24pts, H.Barnes 10pts, N.Bjelica 10pts

SAS: D.DeRozan 27pts-10a, D.White 26pts, R.Gay 19 pts, L.Walker 16pts, D.Murray 11pts, M.Belinelli 9pts



Houston Rockets-Dallas Mavericks 153-149 OT

HOU: J.Harden 49pts, R.Westbrook 31pts-11r, D.House 20pts, R.Covington 13pts-11r, B.McLemore 13pts. A.Rivers 10pts, J.Green 10pts

DAL: K.Porzingis 39pts-16r, T.Burke 31pts, L.Doncic 28pts-13r-10a, T.Hardaway Jr. 24pts,