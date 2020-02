NBA Recap Inside: Harden trascina Houston, Jokic domina ma perde in overtime

Stanotte tutta America si ferma per il Superbowl e allora anche la NBA anticipa: quattro partite nella domenica, con Jokic che fa una tripla doppia sfiorando il quarantello, ma perde al supplementare a Detroit. Tutto facile per Giannis e i Bucks contro Phoenix, mentre Houston vince solamente nel finale contro una ottima New Orleans (Harden “flirta” con la tripla doppia da 40 punti). Nell’ultima, Toronto accelera nella ripresa contro i Bulls, rinforzando così il secondo posto ad Est: grande prova di Terence Davis con 12/15 al tiro!

Denver Nuggets @ Detroit Pistons 123-128 OT (Jokic 39+10+11, Barton 20, Morris 19; Drummond 21+17, Jackson 20, Brown 19+10+8, Doumbouya 17)

Phoenix Suns @ Milwaukee Bucks 108-129 (Booker 32, Ayton 20+14, Oubre 15+10; Antetokoummpo 30+19+9, Middleton 25, B.Lopez 17)

New Orleans Pelicans @ Houston Rockets 109-117 (Ingram 28+12, Williamson 21+10, Hart 16+10, Melli 2; Harden 40+10+9, Westbrook 22, McLemore 22, House 12+12)

Chicago Bulls @ Toronto Raptors 102-129 (Young 21, LaVine 18, Hutchison 17; Davis 31, Siakam 17, Ibaka 16, Boucher 15)