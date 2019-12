NBA Recap Inside: il ritorno di Doncic, Gallo ancora fuori, Mitchell e Randle i protagonisti di S.Stefano

Dopo 4 partite (bilancio 2-2) i Dallas Mavs riabbracciano Luka Doncic e l’asso sloveno riparte da dove aveva lasciato prima dell’infortunio alla caviglia. 24 punti in 33 minuti sparando dal campo un 9/23, aggiungendo 10 rimbalzi e 8 assist nella vittoria casalinga contro San Antonio. Negli Spurs non bastano i 21 di DeRozan, Belinelli gioca 15′ e segna 2 punti (0/4 da tre). Dallas arriva alla vittoria nr.20 e rallenta il buon momento di San Antonio (5 vittorie nelle ultime 8 prima della sfida all’American Airlines Center). Dopo aver saltato la partita di domenica scorsa con i Clippers, Danilo Gallinari non gioca nemmeno quella contro Memphis dove i Thunder fermano la loro striscia positiva che durava da 4 partite. I problemi alla caviglia sconsigliano forzature e lo stesso coach Donovan ammette la necessità di un riposo precauzionale per “Gallo”. Detroit porta 8 uomini in doppia cifra e vince facile in casa contro Washington (8a sconfitta ultime 10) interrompendo la sua serie negativa. Ney York vince in casa dei Brooklyn Nets che chiudono con il 26.9% dal campo (21/78) che è la nuova peggior percentuale al tiro della stagione (superato il 29.9% di Chicago tenuto il 27 ottobre scorso contro Toronto). I Knicks sono ancora trascinati da Jiulius Randle che è l’unico giocatore di NYK a segnare almeno 30 punti, conditi da 5 rimbalzi e 4 triple, in due partite di seguito dai tempi di Latrell Sprewell (febbraio 2002). Dopo due overtime Minnesota passa in casa dei Kings. Per i T’Wolves torna la vittoria dopo 11 sconfitte di fila, Sacramento al 6°k.o nelle ultime 7 partite. Donovan Mitchell (28 dei suoi 35 punti arrivano nel 2°tempo) trascina Utah alla vittoria interna contro Portland. I Jazz sono al 6°successo nelle ultime 7 gare.

Washington Wizards@Detroit Pistons 102-132

WAS: A.Pasecnicks 17pts, J.McRae 15pts, B.Beal 15pts

DET: C.Wood 22pts, A.Drummond 14pts-10reb, B.Griffin 14pts-11reb, D.Rose 15pts-6ast

New York Knicks@Brooklyn Nets 94-82

NYK: J.Randle 33pts, M.Morris Jr. 22pts-8reb, M.Robinson 10pts-10reb

BKN: S.Dinwiddle 25pts-8reb, T.Luwawu-Cabarrot 10pts

Memphis Grizzlies@Oklahoma City Thunder 110-97

MEM: J.Valanciunas 21pts, J.Jackson 20pts-4reb-4ast-T.Jones 15pts

OKC: S.Gilgeous-Alexander 21pts, C.Paul 23pts-11ast-6reb, D.Schroder 20pts, S.Adams 16pts

San Antonio Spurs@Dallas Mavericks 98-102

SAS: D.DeRozan 21pts, R.Gay 18pts, L.Aldridge 17pts-7reb, Belinelli 15′, 2pts-3reb, 1ast (1/5 FG, 0/4 3pt)

DAL: L.Doncic 24pts-10reb-8ast, T.Hardaway Jr. 17pts, K.Porzingins 13pts-8ast

Minnesota Timberwolwes@Sacramento Kings 105-104 2OT

MIN: G.Dieng 21pts-15reb, A.Wiggins 19pts-10reb, D.Covington 19pts, J.Teague 15pts

SAC: R.Holmes 20pts-18reb, B.Bogdanovic 19pts, M.Bagley 19pts, B.Hield 17pts, H.Barnes 11pts-10reb

Portland Trail Blazers@Utah Jazz 115-121

POR: D.Lillard 34pts, CJ McCollum 25pts

UTA: D.Mitchell 35pts (12/19 FG, 3/6 3pts), J.Ingles 26pts