NBA Recap Inside: Jazz e Grizzlies infermabili, Suns a picco

Tre in doppia doppia per la sorprendente vittoria Hawks su una Phoenix a picco. Jazz e Grizzlies continuano a marciare, come Antetokoummpo e Leonard veri trascinatori anche se in campo per meno di 30′. Tutto facile per Dallas in casa di Golden State.

Suns @ Hawks 110-123

(Booker 39, Ayton 20+10, Bridges 15; Young 36+10, Huerter 23+15, Collins 22+10)

Jazz @ Nets 118-107

(Ingles 27, Mitchell 25, Gobert 22+18; Irving 32+11, Dinwiddie 17, Harris 13)

Knicks @ Bucks 102-128

(Randle 25+15, Barrett 22, Portis 20; Antetokoummpo 37, Middleton 17, Ilyasova 14)

Rockets @ Grizzlies 110-121

(Harden 41, Gordon 23, Capela 16+16; Morant 26, Brooks 24, Valančiūnas 19)

Mavericks @ Warriors 124-97

(Powell 21, Doncic 20, Marjanovic 13+11; Poole 17, Russell 13, Robinson III 13)

Cavaliers @ Clippers 103-128

(Sexton 25, Osman 21, Garland 14+10, Dellavedova 14; Leonard 43, Williams 24, Harrell 12, Shamet 12, Zubac 12+10)