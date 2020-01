NBA Recap Inside: Lakers-show, Miami super in casa.

Tripla doppia per Lebron James, Anthony Davis ne mette 24, e 13 anche per Alex Caruso, nella quinta vittoria di fila dei Lakers. Allo Staples Center cadono i Detroit Pistons sotto i colpi dei gialloviola che collezionano 20 stoppate: 8 di queste sono proprio di Davis. Solo Shaq nel 2003 ha saputo fare meglio (9) in una partita dei Lakers. I Pistons perdono la loro 9a partita nelle ultime 11. Guidata dai 29 punti di Goran Dragic, Miami batte Portland e raggiunge la 17a vittoria casalinga. Gli Heat hanno così il miglior record in casa della Lega (17-1). A Portland non basta un Lilliard da 34 punti e 12 assist e arriva così la 6a sconfitta nelle ultime 7. Sui 135 punti segnati dai Clippers contro New York, ben 98 provengono dal trio George-Harrell-Williams. Per i Knicks secondo k.o. di fila dopo un tris di vittorie. Grazie anche ai 30 punti di Valanciunas Memphis vince in casa dei Suns. Per i Grizzlies seconda vittoria 24ore dopo quella contro i Clippers. Phoenix k.o nonostante i 40 punti di Booker, uno dei giocatori più caldi del momento: nelle ultime 6 uscite non è mai andato sotto i 32 punti realizzati tenendo una media di 34.8 punti. Minnesota piega in trasferta Cleveland e vince la sua seconda partita consecutiva. I Cavs subiscono il 4° di seguito e perdono per infortunio al ginocchio sinistro. il rookie Kevin Porter Jr

New York Knicks@Los Angeles Clippers 132-135

NYK: M.Morris 38pts (13/19 FG), RJ Barrtt 34pts

LAC: M.Harrell 34pts, P.George 32pts, L.Williams 32pts

Portland Trail Blazers@Miami Heat 111-122

POR: D.Lilliard 34pts-11ast, H.Whiteside 21pts-18reb

MIA: G.Dragic 29pts, B.Adebayo 20pts (9/10 FG)

Minnesota Timberwolves@Cleveland Cavaliers 118-103

MIN: G.Dieng 22pts-13reb, S.Napier 21pts

CLE: D.Exum 28pts, C.Sexton 19pts

Memphis Grizzlies@Phoenix Suns 121-114

MEM: J.Valanciunas 30pts, D.Brooks 19pts

PHX: D.Booker 40pts (13/20 FG), K.Oubre 17pts-10reb, D.Aylon 24pts-12reb

Detroit Pistons@Los Angels Lakers 99.106

DET: D.Rose 28pts, A.Drummond 12pts-8reb

LAL: L.James 21pts-14reb-11ast, A.Davis 24pts-11reb-8blks, A-Caruso 13pts