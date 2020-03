NBA Recap Inside: Lebron batte Zion, Giannis dice 41, notte da record per Porzingis e Milton

La prima domenica di marzo della NBA si apre con la vittoria esterna dei Milwaukee Bucks sul campo dei Charlotte Hornets. Protagonista assoluto Giannis Antetokounmpo che chiude con 41 punti e 21 rimbalzi. Se aggiungiamo i 5 assist si scopre che il greco è il primo giocatore dei Bucks ad ottenere simili cifre dal marzo 1974 quando Kareem Abdul Jabbar fece registrare un 40-21-7 nella vittoria di Milwaukee a Seattle. Ma le attenzioni della notte NBA erano certo incentrate sulla sfida generazionale tra Lebron James e Zion Williamson che si incontravano per la seconda volta in stagione. In Lousiana vincono ancora i Lakers (4°successo su 4 incontri contro i Pelicans) con Lebron James che centra la sua 13a tripla doppia stagionale (la 21a complessiva in maglia Lakers che lo porta a raggiungere Kobe Bryant al 3°posto nella speciale classifica di franchigia). Vince James ma Williamson non sfigura di certo chiudendo la sfida con il suo massimo in carriera (35 punti). Zion arriva all’undicesima partita superando quota 2o. A fine gara abbraccio paterno tra i due protagonisti.

Dallas scende sul campo di Minnesota senza Doncic. Ci pensa Porzingis a guidare i Mavs al successo eguagliando il suo record in carriera. Nel successo di Denver contro Toronto c’è ancora il marchio di Nikola Jokic che fa registrare la 12a tripla doppia stagionale. Ai Raptors non basta il record in carriera di Anunoby (32 e 7 recuperi). I Clippers vincono allo Staples Center contro Philadelphia. Quarto successo di fila per la squadra di Rivers che ha 4 uomini con almeno 24 sul box score con Leonard che chiude a 30. Nei Sixers (ancora senza Simmons es Embiid) brilla Shake Milton. 39 punti e career high per l’ex SMU che eguaglia il record di triple realizzate consecutive nella storia della NBA: 13 come Brent Price e Terry Mills, totalizzato nelle ultime tre partite.

Sacramento vince in casa contro Detroit con 11 dei 23 punti di DeAaron Fox che arrivano nel decisivo quarto periodo con i Kings che completano la rimonta dal -17. Washington passa sul campo dei Warriors (1a volta negli ultimi 6 anni) con Beal ancora in grande evidenza (34 punti, 8 assist e 5 recuperi).

Milwaukee Bucks@Charlotte Hornets 93-85

MIL: G.Antetokoumpo 41pts-20reb-5ast, B.Lopez 16pts, G.Hill 11pts

CHA: D.Graham 17pts, T.Rozier 13pts

Dallas Mavericks@Minnesota Timberwolves 111-91

DAL: K.Porzingis 38pts-13reb-5blk, S.Curry 27pts, T.Hardaway JR.19

MIN: D.Russell 16pts, M.Beasley 14pts

Philadelphia 76ers@Los Angeles Clippers 130-136

PHI: S.Milton 39pts (7/9 3pts), T.Harris 25pts

LAC: K.Leonard 30pts, P.George 24pts, L.Williams 24pts, M.Harrell 24pts

Toronto Raptors@Denver Nuggets 118-133

TOR: OG Anunoby 32pts, N,Powell 24pts, K.Lowry 17pts

DEN: N.Jokic 23pts-18reb-11ast, J.Murray 22pts,

Detroit Pistons@Sacramento Kings 100-106

DET: C.Wood 20pts, B.Knight 16pts

SAC: D.Fox 23pts. B.Hield 19pts,

Los Angeles Lakers@New Orleans Pellicans 122-114

LAL: L.James 34pts-12reb-13ast, K.Kuzma 20pts, K.Caldwell-Pope 13pts

NOP: Z.Williamson 35pts, L.Ball 19pts, B.Ingram 15pts, N.Melli 10pts (2/8 fg)

Washington Wizards@Golden State Warriors 124-110

WAS: B.Beal 34pts (7/9 3pts), D.Bertans 29pts

GSW: A.Wiggins 27pts, M.Mulder 17pts, E.Paschall 17pts