NBA Recap Inside: LeBron festeggia su Dallas, OKC espugna Toronto

Il big match di serata va ai Lakers che battono dei Mavs reduci da un back-to-back: LeBron festeggia i 35 anni diventando l’unico di sempre a fare registrare 9000 assist ed altrettanti rimbalzi. Thunder vincono in Canada grazie alla coppia Paul-Gilgeous Alexander, successi anche per Pelicans (Melli ancora in panchina, Rockets senza Harden, Westbrook e Capela), Denver e Memphis.

Oklahoma City Thunder @ Toronto Raptors 98-97 (Gilgeous-Alexander 32, Paul 25+11+8, Noel 13; VanVleet 20, Lowry 20, Ibaka 12+14)

Houston Rockets @ New Orleans Pelicans 112-127 (House 22, Gordon 20, Hartenstein 19; Ingram 27, Ball 27+10, Holiday 25, Moore 25)

Sacramento Kings @ Denver Nuggets 115-120 (Bjelica 27, Hield 20, Fox 18+13, Holmes 18; Porter jr 19, Barton 19, Grant 18, Jokic 17)

Charlotte Hornets @ Memphis Grizzlies 104-117 (Monk 18, Graham 16+10, Washington 16; Brooks 20, Clarke 18, Valančiūnas 16, Jackson Jr 14+12)

Dallas Mavericks @ Los Angeles Lakers 95-108 (Doncic 19, Wright 14, Barea 12; Davis 23, Caldwell-Pope 19, Howard 15, James 13+13)