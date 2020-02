NBA Recap Inside: LeBron stende gli Spurs, Giannis batte Zion

I Milwaukee Bucks si confermano al primo posto nella Eastern Conference. La squadra guidata da Giannis Antetokounmpo batte i Pelicans a domicilio, ispirata dal greco autore di 34 punti e 17 rimbalzi. Nonostante la sconfitta, ottima prova per Zion Williamson, autore di 20 punti e Brandon Ingram che ne segna 32. Tutto facile per i Lakers che spazzano via i San Antonio Spurs: LeBron James va vicino alla tripla-doppia con 36 punti, 7 rimbalzi e 9 assist.Vittorie comode anche per i Rockets, che battono gli Hornets grazie ai 40 punti di Harden, e per i Denver Nuggets vittoriosi contro i Portland Trailblazers.

Milwaukee Bucks @ New Orleans Pelicans 120-108 (Antetokounmpo 34(17 rimbalzi), Middleton 20, Matthews 17 ; Ingram 32, Williamson 20, Redick 13)

San Antonio Spurs @ Los Angeles Lakers 102-129 (DeRozan 28, Forbes 13, Murray 12; James 34, Davis 18, Kuzma 18)

Charlotte Hornets @ Houston Rockets 110-125 (Bridges 20, Rozier 20, Monk 19; Harden 40, House 22, Gordon 16)

Portland Trailblazers @ Denver Nuggets 99-127 (Lillard 21, McCollum 20, Trent Jr. 11; Jokic 29, Murray 20, Grant 17)