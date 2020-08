NBA Recap Inside. Lillard da record, tornano a vincere i Bucks, Lakers ancora k.o.

Nella bolla di Disney World metà percorso della fase che conduce ai playoff. Nella Eastern Conference ancora da assegnare due posti per i playoff con tre squadre a contenderseli. Più complessa la lotta a Ovest dove è rimasto un solo ticket per la post-season e la lotta è allargata a sei team. Tra questi i Phoenix Suns che vincono anche contro Indiana e rimangono l’unica squadra imbattuta nella Western dopo 4 gare giocate. Protagonisti Ayton e Booker, rispettivamente alla 22a e 11a doppia-doppia della stagione. Vincono, e confermano le loro intenzioni di proseguire il cammino anche dopo il 14 agosto, i Portland Trail Blazers. Battuto Denver grazie alla grande prestazione di Damian Lillard. 45 punti per “Dame” e record di franchigia in fatto di triple realizzate (11). Nel suo tabellino anche 12 assist che lo portano alla 18a doppia-doppia dell’anno e 4a partita con almeno 40 punti e 10 assist. A Ovest si registra anche la seconda sconfitta di fila per i Lakers ormai chiaramente rivolti con testa e gambe ai playoff. Vittoria per Houston che rinsalda il 4°posto in una gara che non ha visto scendere in campo ne Lebron James ne Russell Westbrook. Ventesima doppia-doppia stagionale per James Harden che fa registrare la sua 33a partita con almeno 35 punti realizzati in questa annata. Vincono i Clippers contro Dallas. Leonard e George guidano L.A. che rimane da solo al 2°posto. Season high per Ivica Zubac. Ai Mavs non sono sufficienti i 30 di Porzingis e i 29 di Luka Doncic. Prima vittoria nella ripresa per i Sacramento Kings che piegano i Pelicans. Career high per Bogdan Bogdanovic (13/20 dal campo e 3/6 da tre punti nella sua notte da 35 punti). Nei Pels, 4 punti e 4 rimbalzi in 15′ per Nick Melli. Dopo il k.o contro Brooklyn tornano alla vittoria i Milwaukee Bucks. 33 e 12 rimbalzi per Antetokounmpo che insieme ai 33 di Middleton annienta gli Heat privi di Dragic e Butler.

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings 125-140

NOP: B,Ingram 24, Z.Williamson 24, J.Redick 18, J.Holiday 17, J.Hart 11

SAC: B.Bogdanovic 35, D.Fox 3opts-10ast, H,Barnes 22, N.Bjelica 11, C.Joseph 10

Miami Heat-Milwaukee Bucks 116-130

MIA: D,Robinson 21,T.Herro 20. J.Crowder 15, K.Olynik 14, A.Iguodala 12, D.Jones Jr. 12,

MIL: G.Antetokounmpo 33pts-12reb, K,Middleton 33, B.Lopez 17, P.Connaughton 11

Indiana Pacers-Phoenix Suns 99-114

IND: M.Brangdon 25, TJ Warren 16pts-11reb, M.Turner 17, V.Oladipo 16

PHX: D.Ayton 23pts-10reb, D.Booker 20, C.Jackson 14pts-12reb, D.Saric 15, C.Payne 15, R.Rubio 13, M.Bridges 10

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 126-111

LAC: K.Leonard 29, P.George 24, I.Zubac 21pts-15reb, M.Morris 16, J.Green 10

DAL: K.Porzingis 30, L.Doncic 29, D.Finney-Smith 12, T.Burke 11, M.Kleber 1o

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 125-115

POR: D.Lillard 45pts-12ast, G.Trent Jr, 27, J.Nurkic 22, CJ McCollum 13

DEN: M,Porter Jr. 27pts-12reb, J.Grant 18, T.Craig 13, M.Plumlee 13, PJ Dozier 13, M.Morris 11

Los Angeles Lakers-Houston Rockets 97-113

LAL: K.Kuzma 21, A.Davis 17pts-12reb, D.Green 19, K.Caldwell-Pope 10, T.Horton-Tucker 10

HOU: J.Harden 39pts-12ast, B,McLemore 20, D.House Jr.14, J.Green 15, A.Rivers 11.