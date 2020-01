NBA Recap Inside: Marco Belinelli infila la tripla decisiva

Gli Spurs vincono una partita in cui hanno sempre rincorso, anche di 17 ad inizio ultimo quarto, grazie alla tripla di Belinelli a 28″ dalla fine. Knicks sorprendono Miami che aveva condotto per buona parte della gara, mentre non c’è storia nelle vittorie di Brooklyn e Memphis. Bene Denver che si riprende dal flop con i Cavs e batte i Clippers senza George. Oubre trascina i Suns, mentre i Jazz allungano nella ripresa con Bogdanovic e Gobert.

Jazz @ Wizards 127-116

(Bogdanovic 31, Gobert 21+14, Clarkson 23, Ingles 20; Beal 25, Bertans 18, McRae 16)

Heat @ Knicks 121-124

(Butler 25+10, Nunn 20, Johnson 19; Randle 26, Barrett 23, Knox 17)

Warriors @ Grizzlies 102-122

(Russell 34, Poole 13, Burks 13; Valančiūnas 31+19, Jackson 21, Morant 11+10)

Hawks @ Nets 86-108

(Reddish 20, Bembry 12, Len 10; Irving 21, Prince 14, LeVert 13, Jordan 13)

Clippers @ Nuggets 104-114

(Leonard 30, Williams 26, Harrell 25; Jokic 20+15, Murray 19, Harris 15)

Hornets @ Suns 92-100

(Bacon 24, Graham 22, Zeller 15; Oubre 25+15, Ayton 18, Booker 12)

Spurs @ Raptors 105-104

(DeRozan 25, Gay 15, White 13, Belinelli 5; Ibaka 21+14, Powell 20, Lowry 16+15, Siakam 15)