NBA Recap Inside: Miami non si ferma più. Houston comanda sui Lakers

Due partite con lo stesso scarto finale. I Miami Heat vincono la loro 7a partita consecutiva nei playoff e sono a una sola vittoria dalla Finale della Eastern Conference. Milwaukee Bucks alle corde e sotto 0-3. La prima sfida della semifinale a Ovest è degli Houston Rockets che superano con una grande prova di intensità e difesa la testa di serie numero 1 dei Los Angeles Lakers.

Un quarto periodo da favola porta i Miami Heat vicino alle porte della Finale di Conference. Parziale di 40-13 per la squadra di Spoelstra negli ultimi 12′ e Milwaukee sconfitto dopo aver passato più tre quarti di partita in vantaggio. Il margine di 27 punti diventa lo scarto più ampio nel 4°periodo in una gara dei playoff dal 1955. I Bucks sembrano sulla giusta via per accorciare le distanze, alla fine del terzo periodo conducono di 12 punti (87-75) ma nell’ultimo capitolo deragliano. Protagonista è Jimmy Butler che segna 25 dei suoi 30 punti finali nel secondo tempo, addirittura 17 nel periodo conclusivo. Anche 7 rimbalzi e 6 assist per lui che tira con 7/13 dal campo, 2/5 da tre e 14/19 dalla lunetta. Con Butler brilla Adebayo. Quinta doppia-doppia in questi playoff e seconda partita in postseason con almeno 20 punti e 15 rimbalzi. Apporto di qualità per Crowder e Hierro con Dragic utilissimo seppur sotto il suo standard in questi playoff. I Bucks maledicono l’ultimo quarto e sono ora davvero con le spalle al muro. Lopez con 22 punti è il miglior realizzatore, Antetokounmpo chiude con 21 punti e 16 assist ma tira 7/21 dal campo e 0/7 da tre punti. Seppur diventi il giocatore più veloce nella storia della NBA a raggiungere 1000 punti-400 rimbalzi-200 assist, la sua prova non è sufficiente. Middleton 18 (7/16 al tiro) in doppia cifra insieme a Hill e DiVincenzo. Con la grande prestazione statistica del secondo tempo, Butler si unisce a Wade come unici giocatori nella storia degli Heat a segnare almeno 25 punti nella seconda metà di una gara dei playoff. I Bucks sono la 3a squadra nella storia ad essere sotto 0-3 in una serie playoff pur partendo con il miglior record della NBA in regular season. Precedenti poco gratificanti per il team di Budenholzer visto che sia San Antonio nel 2001 che i Suns nel 2005, in svantaggio 3-0, finirono poi eliminati.

Gli Houston Rockets ottengono l’1-0 nella serie di semifinale contro i Los Angeles Lakers dimostrando il loro grande stato di forma con un’ottima partita giocata soltanto con un giorno di riposo dopo le 7 gare del primo turno contro Okc. Gioco frizzante e grande pressione difensiva per la squadra di Mike D’Antoni che costringe l’avversario a perdere 17 palloni che hanno portato a 27 punti. A parte nel primo quarto, i Lakers non sono mai stati in vantaggio. Houston a inizio di ultima frazione piazza un parziale di 16-3 che lo porta dal +6 al 101-82 con 7′ sul cronometro della partita. Preludio alla vittoria che vale il punto dell’1-0. James Harden e Russell Westbrook combinano insieme 60 punti. Harden chiude con 12/20 dal campo, 3/6 da tre punti e 9/12 ai liberi: 36 punti in 34′, per la 39a volta in questa stagione “Il Barba” ha segnato più punti di quanti minuti ha giocato. Secondo soltanto a Wilt Chamberlain che nel 1962 fece questo registrare questo singolare dato 42 volte. Per Westbrook anche 9 rimbalzi e 6 assist (10/24 dal campo). 23 punti con il 50% al tiro (7/14) per Eric Gordon. Doppia cifra anche per Austin Rivers. Ai Lakers non basta un Davis da 25 punti e 14 rimbalzi (10/16 FG). Lebron James al di sotto delle sue medie (20 punti con un 7/15 e 2/7 da tre).

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 100-115 (Serie 0-3)

MIL: B.Lopez 22, G. Amtetokounmpo 21pts-16reb,, K.Middleton 18, G,Hill 18, D.DiVincenzo 10

MIA: J.Butler 30,B.Adebayo 20pts-16reb, J.Crowder 17, G.Dragic 15, T.Herro 13

HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES LAKERS 112-97

HOU: J.Harden 36, R.Westbrook 24, E.Gordon 23, A.Rivers 10

LAL: A.Davis 25pts-14reb, Lebron James 20, A.Caruso 14, D.Green 10