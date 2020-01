NBA Recap Inside: Orlando sorprende i Lakers, Portland i Rockets

Un ottimo Gallinari non basta agli Oklahoma City Thunder per passare sui Toronto Raptors, mentre Belinelli mette piede in campo per pochi minuti senza segnare nella sconfitta dei suoi Spurs contro i Miami Heat.

I Lakers per la prima volta in stagione perdono contro una squadra con un record inferiore a 0.5, gli Orlando Magic (20-21) di un Markelle Fultz ispirato da 20 punti. Serata storta per James Harden, che con solo 13 punti segnati (record negativo in stagione) non riesce a guidare i suoi Rockets oltre i Blazers della coppia Lillard-McCollum. Philadelphia agguanta la 19sima vittoria interna stagionale contro i Nets di un buon Dinwiddie, portandosi alla pari ad Est con Pacers e Raptors a 26 vittorie.

Altra serata, altro record per Luka Doncic, che è il più giovane giocatore di sempre a far registrare un tabellino da 20 punti, 15 rimbalzi e 15 assist. Derrick Rose eguaglia la sua striscia più lunga di partite consecutive con almeno 20 punti, raggiungendo la settima nella vittoria sui Boston Celtics al Garden. Continua l’ascesa di Michael Porter Jr., che da miglior marcatore porta i Nuggets alla vittoria contro i Charlotte Hornets.

Detroit Pistons @ Boston Celtics, 116-103

DET: Doumbouya 24, Morris 23, Rose 22; BOS: Hayward 25, Brown 24, Walker 19

Brookly Nets @ Philadelphia 76ers, 106-117

BKN: Dinwiddie 26, Allen 17, Prince 15; PHI: Harris 34, Simmons 20, Korkmaz, Richarson 15

San Antonio Spurs @ Miami Heat, 100-106

SAS: DeRozan 30, Mills 21, Aldridge 12, Belinelli 0; MIA: Nunn 33, Dragic 17, Adebayo 14

Washington Wizards @ Chicago Bulls, 106-115

WAS: Beal 23, McRae 16, Bertans, Thomas 12; CHI: LaVine 30, Young, Satoranski 18, Markkanen 13

Indiana Pacers @ Minnesota Timberwolves, 104-99

IND: Sabonis 29, Brogdon 21, McDermott 14; MIN: Culver 17, Bates-Diop, Dieng 15, Covington 14

Toronto Raptors @ Oklahoma City Thunder, 130-121

TOR: Powell 23, Anunoby, Siakam 21, Lowry 17; OKC: Schroeder 25, Gallinari 23, Gilgeous-Alexander 21

Charlotte Hornets @ Denver Nuggets, 86-100

CHA: Rozier 20, Bridges, Graham, Washington 14, Zeller 11; DEN: Porter Jr. 19, Plumlee 15, Grant 14

Portland Trail Blazers @ Houston Rockets, 117-107

POR: Lillard 25, McCollum 24, Anthony, Whiteside 18; HOU: Westbrook 31, Gordon 20, McLemore 17

Dallas Mavericks @ Sacramento Kings, 127-123

DAL: Doncic 25, Curry 21, Hardaway Jr. 18; SAC: Fox 27, Barnes, Hield 25, Bagley III 12

Orlando Magic @ Los Angeles Lakers, 119-118

ORL: Fultz, Gordon 21, Iwundu, Vucevic 19, Ross 15; LAL: Cook 22, James 19, Caldwell-Pope, Daniels 17