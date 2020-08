NBA Recap Inside: Phoenix stende i Clippers, Doncic domina

Nottata ricca di sorprese nella ‘bolla’ di Orlando. L’upset del giorno è firmato dai Brooklyn Nets, che costringono i Bucks alla seconda sconfitta consecutiva (dopo quella di domenica vs Houston). Esordio in divisa Nets per Jamal Crawford, che infila 5 punti e 3 assists, e career-high per Luwawu-Cabarrot (26 punti, 5/7 3PT). Dallas ha bisogno di un overtime per superare Sacramento, ma è soprattutto Luka Doncic a far parlare di sé: è il più giovane di sempre a firmare una tripla doppia da almeno 30 punti e 20 rimbalzi. Uno splendido fade-away di Booker regala a Phoenix nuove speranze playoffs, mentre i Pacers battono i Magic con un primo quarto da 43-22 e con un’altra prestazione di livello di T.J.Warren (32 punti, 13/17 FG). Infine, vittorie pesanti per Miami e Portland contro Celtics e Rockets.

Ecco i risultati nel dettaglio:

Brooklyn Nets @ Milwaukee Bucks 119-116 (BKN: Luwawu-Cabarrot 26, Temple 19, T.Johnson 11, Anderson 11; MWB: Antetokounmpo 16, Korver 13, Ilyasova 11+10, DiVincenzo 11, Mason 11)

Dallas Mavericks @ Sacramento Kings 114-110 OT (DAL: Doncic 34+20+12, Hardaway Jr 22, Porzingis 22, Finney-Smith 16+16; SAC: Fox 28, Hield 21, Bazemore 16, Bjelica 12+13)

Phoenix Suns @ Los Angeles Clippers 117-115 (PHO: Booker 35, Ayton 19, Rubio 18; LAC: Leonard 27, George 23, Zubac 18+12, Morris 16)

Orlando Magic @ Indiana Pacers 109-120 (ORL: Vucevic 24+10, Gordon 20, Ross 20; IND: Warren 32, Turner 21, Oladipo 13)

Boston Celtics @ Miami Heat 106-112 (BOS: Tatum 23, Brown 18+10, Hayward 15, Walker 15; MIA: Adebayo 21+12, Robinson 21, Dragic 20)

Houston Rockets @ Portland Trail Blazers 102-110 (HOU: Harden 23, Green 22, House Jr 17; POR: Lillard 21, McCollum 20, Nurkic 18+19)