NBA Recap Inside. Raddoppio Celtics e Toronto. Utah e Dallas pareggiano la serie

Boston Celtics e Toronto Raptors allungano sul 2-0 a Est, Utah Jazz e Dallas Mavericks si riscattano e pareggiano le loro serie ad Ovest. Il programma di gara-2 dei playoff nella bolla di Orlando si apre con il successo alla distanza dei Raptors su Brooklyn.

Nella seconda partita della serata arriva la vittoria degli Utah Jazz contro Denver Nuggets che vale l’1-1 nella serie. Gara decisa nel 3°quarto quando Utah segna 43 punti, 21 dei quali portano la firma di un ancora super Donovan Mitchell. Particolarmente inspirato Jordan Clarkson che chiude gara-2 con il suo massimo in carriera nei playoff (26). Nei Nuggets, poco oltre al solito Jokic (28 punti con 10/21 al tiro, 11 rimbalzi e 6 assist). Murray è ben limitato dalla difesa, Michael Porter Jr chiude con 6/9 da tre punti ma non basta. Con i 30 punti realizzati e i 8 assist distribuiti , Donovan Mitchell raggiunge quota 87 e 15 assist nelle prime due partite di postseason. Gli unici giocatori nella storia ad aver tenuto simili cifre sono stati Jerry West (101 punti e 17 assist nel 1965) e Michael Jordan (80 punti e 15 assist nel 1995).

A Est è sul 2-0 nella serie anche Boston. L’assenza di Gordon Hayward non si fa sentire e i Celtics dominano i Sixers. Primo tempo livellato e chiuso in vantaggio dai biancoverdi di 8 lunghezze. Fondamentale il 3°quarto, con il 33-18 di parziale per la squadra di Stevens che tiene gli avversari con il 22% al tiro. Alla fine cinque uomini in doppia cifra per i Celtics con Kemba Wlaker che termina a 22 punti, due in più di Brown. Ma il vero protagonista è Jason Tatum che dopo i 32 punti di gara-1 ritocca il suo career high nei playoff. 33 punti con 8/12 da tre punti. Tatum è diventato così il più giovane giocatore dei Celtics a segnare più di 30 punti in 2 gare consecutive nei playoff. Inoltre è il primo giocatore della franchigia del Massachusetts a realizzare 8 tiri da tre punti in una gara di postseason dai tempi di Ray Allen (contro i Knicks il 22/04/2011). Per Philadelphia brutta sconfitta nella partita che doveva essere quella della riscossa dopo il k.o nell’equilibrata prima partita della serie.

A chiudere la prima notte di gara-2 ci ha pensato Luka Doncic e i suoi Dallas Mavericks che hanno vinto sprigionando grande qualità contro i Los Angeles Clippers apparsi sottotono rispetto alla partita che ha aperto la serie. Mavs sempre in vantaggio, Porzingis tornato ai suoi livelli (23 e 7 rimbalzi) ma fondamentale è stato l’apporto della panchina. Seth Curry (15), Boban Marjanovic (13 e 9) e Trey Burke (16) sono stati determinanti proprio quando Doncic è stato richiamato in panchina dovendo gestire i falli. La stella slovena ha chiuso il primo tempo con 22 punti, poi nel 3°periodo è stato limitato dal quarto e quinto fallo arrivati di seguito. Dallas non ha tremato e ha anzi messo alle corde i Clippers che hanno avuto solo Leonard ai livelli abituali. Con lui un buon Lou Williams (23 e 7 assist), in ombra Paul George che ha chiuso con una doppia-doppia ma ha sparato un 4/17 dal campo. Luka Doncic ha segnato 70 punti nelle prime due partite della sua carriera nei playoff (42 in gara-1 e 28 nella seconda sfida) diventando così il giocatore più giovane a farlo nella storia della NBA.

BROOKLYN NETS-TORONTO RAPTORS 99-104 (serie 0-2) Recap

UTAH JAZZ-DENVER NUGGETS 124-105 (serie 1-1)

UTA: D.Mitchell 30, J.Clarkson 26, R.Gobert 19, J.Ingles 18

DEN: N.Jokic 28pts-11reb, M.Porter Jr.28, J.Murray 14, M.Morris 10

PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS 101-128 (serie 0-2)

PHI: J.Embiid 34pts-10reb, J.Richardson 18, S.Milton 14, T.Harris 13

BOS: J.Tatum 33pts. K.Walker 22, J.Brown 20, M.Morris 10, E.Kanter 10

DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES CLIPPERS 127-114 (serie 1-1)

DAL: L.Doncic 28, K.Porzingis 23, T.Hardaway Jr. 17 T.Burker 16, S.Curry 15, B.Marianovic 13

LAC: K.Leonard 35pts-10reb, L.Williams 23pts, M.Morris Sr. 14, P.George 14pts-10reb, R.Jackson 11