NBA Recap Inside: Rondo-Kuzma show, Tatum da record

Nella notte NBA ben sette partite, ma oltre la metà sono state dominate da una squadra: Houston con tre doppie doppie ma Harden da 10 perse, Boston con career high di Tatum, Lakers con show di Rondo e Kuzma, e Bucks con i big three a 29+ punti). Dallas fatica nel primo tempo ma vola via nel secondo segnando 68 punti, mentre i Bulls di un confermato LaVine fanno battono nuovamente Detroit e fermano la striscia di 6 KO di fila. Kuzma e Rondo sopperiscono alle assenze di Davis e James, con i Lakers che dominano OKC nel primo tempo, prima di mollare un po’ nella ripresa. Infine sorprendente la vittoria dei Cavs su un campo difficile come quello di Denver, dove quest’anno solamente 4 squadre erano riuscite a vincere.

Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets 109-139 (Okogie 16, Culver 15, Reid 14, Dieng 14; Harden 32+12+8+10perse, Westbrook 30+10, Gordon 17, Hartenstein 17+15)

Philadelphia 76ers @ Dallas Mavericks 91-109 (Harris 20+10, Richardson 16, Horford 16, Simmons 11+11; Doncic 19+8+12, Powell 19+12, Finney-Smith 16, Marjanovic 12)

Milwaukee Bucks @ Portland Trail Blazers 122-101 (Antetokoummpo 32+17, Middleton 30, Bledsoe 29; Lillard 26, McCollum 20, Anthony 19+11)

New Orleans Pelicans @ Boston Celtics 105-140 (Jackson 22, Hayes 20, Ingram 16, Melli 7; Tatum 41, Kanter 22+19, Hayward 19, Walker 17)

Chicago Bulls @ Detroit Pistons 108-99 (LaVine 25, Kornet 15, Gafford 14, Markkanen 14; Rose 20, Wood 17+14, Doumbouya 12)

Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder 125-110 (Kuzma 36, Rondo 21+12+8, Cook 13; Gallinari 24, Gilgeous-Alexander 24, Paul 16)

Cleveland Cavaliers @ Denver Nuggets 111-103 (Sexton 25, Love 19+15, Garland 18, Thompson 18+13; Murray 24, Jokic 19+12, Barton 18)