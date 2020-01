NBA Recap Inside: Season high per Gallinari e Melli. Thunder e Pelicans trascinati dagli italiani

Serata da protagonisti per due italiani nella NBA. 30 punti per Danilo Gallinari nel successo di OKC sul campo dei Timberwolves. Miglior prestazione stagionale per Gallo che alza la sua media realizzativa a 18.3. Nei Thunder (12a vittoria nelle ultime 15 uscite) in evidenza anche Gilgeous-Alexander che diventa il più giovane giocatore nella storia della Lega a centrare una tripla doppia con almeno 2o rimbalzi. Il canadese con i suoi 21 anni e 185 giorni supera Shaquille O’Neal che nel ’93 (a 21 anni e 259 giorni) fece registrare una tripla doppia con 28 rimbalzi nella vittoria di Orlando contro i New Jersey Nets. Gallinari in evidenza ma Nick Melli non è da meno. Anche il reggiano fa registrare il suo season-high realizzando 20 punti nella vittoria dei Pelicans all’overtime in casa dei Pistons. 37′ in campo per Melli con tanto di tripla decisiva a 40″ dalla fine. New Orleans trascinata nel supplementare da Lonzo Ball che realizza 5 dei suoi 17 punti nel prolungamento. Vincono senza troppi problemi i Lakers in casa contro Cleveland, Boston liquida Chicago, Indiana batte Philadelphia come Portland fa con Charlotte. Vittoria in trasferta dei Magic a Sacramento.

New Orleans Pelicans@Detroit Pistons 117-110 OT

NOP: J.Okafor 25pts-14reb, N.Melli 20pts-3reb-2ast (7/11 FG, 2/4 3pts, 4/4 FT)

DET: A.Drummond 11pts-10reb, D.Rose 25pts, S.Doumbouya 16pts

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 95-101

PHI: B.Simmons 24pts-14reb, T.Harris 15pts-11reb, J.Richardson 23pts

IND; TJ Warren 21pts, M.Bragdon 21pts, M.Turner 14pts-10reb, D.Sabonis 10pts-16reb

Chicago Bulls@Boston Celtics 101-113

CHI: Z.Lavine 30pts, T.Young 17pts

BOS: J.Tatum 21pts-6reb, J.Brown 19pts

Oklahoma City Thunder@Minnesota Timberwolves 117-104

OKC: S.Gilgeous-Alexander 20pts-20reb-10ast, D.Gallinari 30pts (8/12 FG, 3/4 3pts, 11/12 FT) 4reb

MIN: N.Reid 2opts, R.Covington 18pts

Charlotte Hornets@Portland Trail Blazers 112-115

CHA: D.Graham 27pts, T.Rozier 25pts, PJ Washington 20pts-11reb

POR: D.Lillard 30pts-9reb, CJ McCollum 27pts, C.Anthony 17pts

Orlando Magic@Sacramento Kings 114-112

ORL: N.Vucevic 26pts-15reb, E.Fournier 25pts

SAC: D.Fox 31pts-10ast, N.Bjelica 34pts-7reb

Cleveland Cavaliers@Los Angeles Lakers 99-128

CLE: K.Love 21pts-11reb, T.Thompson 17pts-10reb, C.Sexton 16pts, D.Garland 16pts

LAL: L.James 31pts, D.Howard 21pts-15reb,