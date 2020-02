NBA Recap Inside. Si ferma Toronto, Bucks k.o. senza Giannis, vittoria Lakers all’ot. Doncic dice 33

Penultima serata NBA prima dell’ All Star Week end. I Raptors interrompono la loro striscia positiva a 15 partite con la sconfitta sul campo dei Nets. Antetoukoumpo si gode l’arrivo di Liam e i Buck perdono a Indiana. James (12a tripla doppia stagionale) e Davis ne segnano 65 in due con il Lakers che espugnano Denver dopo un supplementare. 33 e 12 rimbalzi per Luka Doncic.