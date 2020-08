NBA Recap Inside: Suns senza sosta, Butler disarma Warren

Non si fermano i Suns. Sesta vittoria consecutiva nella bolla di Orlando per Phoenix che batte anche i rimaneggiati Thunder (Gallinari tenuto a riposo). Grande prestazione di Devin Booker (9/17 dal campo, 3/7 da tre e 14/14 ai liberi per i suoi 35 punti finali). Anche senza Doncic, Dallas supera Utah rimontando un -22. Toronto si aggiudica lo scontro tra le prime due a Est contro Milwaukee che ha fatto riposare Antetokounmpo, Rientra Butler negli Heat e Miami affonda Indiana tenendo TJ Warren ad appena 12 punti. Tornano a vincere i Lakers con la 46a doppia-doppia stagionale di Lebron James e i 26 punti di Kyle Kuzma.

Oklahoma City Thunder @ Phoenix Suns 101-128 (Bazley 22, Nader 15, Paul 14; Booker 35, Bridges 18, Johnson 18)

Dallas Mavericks @ Utah Jazz 122-114 (Hardaway 27, Curry 22, Marjanovic 20; Clarkson 18, Tucker 17, Mudiay 14)

Toronto Raptors @ Milwaukee Bucks 114-106 (Boucher 25, Thomas 22, Powell 21, Korver 19, Middleton 17)

Indiana Pacers @ Miami Heat 92-114 (Oladipo 14, Warren 12, Brogdon 12, Butler 19, Herro 17, Robinson 14, Crowder 14)

Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers 121-124 (Dozier 18, Porter Jr.15, Murray 14, James 29, Davis 28, Kuzma 25)