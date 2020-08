NBA Recap Inside: Toronto ferma i Lakers. Super TJ Warren. Bene Gallinari

Il primo sabato sera nella bolla di Disney World porta il k.o dei Lakers. Per l’undicesima volta consecutiva dalla stagione 14/15 i Toronto Raptors battono i gialloviola che devono così rinviare l’appuntamento con il primo posto matematico a Ovest. Brutta percentuale al tiro per i Lakers (34.5%) e Raptors trascinati dai 33 punti e 14 rimbalzi di Lowry. Sotto i riflettori del saturday-night di Orlando finisce TJ Warren. Record in carriera per il #1 degli Indiana Pacers che si ferma a 53 punti (20/29 dal campo e 9/12 da tre punti) nella vittoria contro Philadelphia. Doppia-doppia per Holiday, ai Sixers non è sufficiente un Joel Embiid devastante (41 punti e 21 rimbalzi). Il programma della terza giornata di gare è stato aperto dall’agevole vittoria dei Miami Heat su Denver. Butler e compagni hanno vita agevole contro la poca profondità dei Nuggets. Facile affermazione anche per OKC che debutta vincendo con disinvoltura contro Utah. Gara già chiusa all’intervallo (66-42) con una sola squadra in campo. Danilo Gallinari chiude a 15 punti, 11 dei quali segnati nel primo quarto dove c’è stata già l’accelerata decisiva degli uomini di Donovan. Passo indietro dei Jazz rispetto all’ottima prestazione di due giorni prima contro New Orleans. Pelicans che tornano in campo e rimediano la seconda sconfitta. I Clippers mettono le cose al sicuro già nel primo tempo (77-45, 16 triple realizzate) e si riscattano dall’esordio negativo contro i Lakers. Ancora poco campo per Zion Williamson (7 punti in 14′), 8 punti in 25′ per Nick Melli.

Miami Heat-Denver Nnuggets 125-105

MIA: B.Adebayo 22, J:Butler 22, K.Olynik 20, D.Robinson 17, G.Dragic 13, K,Num 11

DEN: N.Jokic 19, J.Grant 19, M.Morris 13, M.Porter Jr. 11, T.Craic 10

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 94-110

UTA: D.Mitchell 13, M.Conley 12, J.Clarkson 11, R.Gobert 10, R.O’Neale 10

OKC: C.Paul 18, S.Adams 16pts-11reb, D.Gallinari 15, S.Gilgeous-Alexander 10

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 103-126

NOP: N.Alexander-Walker 15, B.Igram 14, D.Favors 12, F.Jackson 11, JJ Redick 11, N.Melli 8

LAC: P.George 28, K.Leonard 24, R.Jackson 15

Philadelphia 76ers-Indina Pacers 121-127

PHI: J.Embiid 41pts-21reb, T.Harris 30, B.Simmons 19pts-13reb, A.Horford 10

IND: TJ Warren 53, A.Holiday 15pts-10reb, V.Oladipo 15pts, D.McDermott 10pts, TJ McConnell 10

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors 92-107

LAL: L.James 20pts-10reb, K.Kuzma 16, A.Davis 14, D.Waiters 12, A.Caruso 11

TOR: K.Lowry 33pts-14reb, A.Anunoby 23, P.Siakam 15pts-9reb, F.Van Vleet 13.