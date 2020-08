NBA Recap Inside: Toronto senza freni si porta sul 3-0

Non c’è quasi partita in Gara 3 per i Brooklyn Nets. Toronto va in vantaggio dal primo minuto e non lascia mai rientrare in gara i Nets, che si trovano ora sul baratro dell’eliminazione.

Un ottimo Tyler Johnson, da 23 punti, accompagnato dai 17 rimbalzi di Jarrett Allen, non riesce ad arrestare i Raptors di uno strepitoso Pascal Siakam da 26 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Mancano i punti di Garrett Temple, che con un pessimo 2 su 12 segna 5 punti in 35 minuti di gioco, ma anche l’apporto offensivo di Allen, che fa segnare sì 17 rimbalzi ma in 32 minuti non si prende neanche un tiro.

Toronto si sta dimostrando una squadra ostica da affrontare, nonostante Brooklyn non sia assolutamente all’altezza della sfida in questo momento. Le troppe assenze non davano nessuna possibilità ai Nets, ma Toronto sta mostrando di possedere solidità difensiva e ottime capacità offensive.

Toronto Raptors @ Brooklyn Nets, 117-92

TOR: Siakam 26, VanVleet 22, Ibaka 20

BKN: Johnson 23, LeVert 15, Chiozza 14