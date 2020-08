NBA Recap Inside. Tutto deciso a Est. Nets e Magic ai playoff, Washington fuori

Primi verdetti nei seeding games della bolla di Orlando. Nella Eastern Conference arrivano le qualificazioni ai playoff sia per i Brooklyn Nets che Orlando Magic, rimangono con il cerino in mano i Washington Wizards fuori dalle prime otto.

I Nets vincono contro Sacramento, fondamentale apporto di Joe Harris che segna 21 punti con 8/11 dal campo e 5/7 da tre. Protagonisti anche Caris LeVert e Jarrett Allen (anche 8 assist olre ai 17 punti e 11 rimbalzi). Sacramento non da continuità al bel successo del giorno primo contro New Orleans e spreca l’occasione di alimentare le sue speranze di playoff (o playin ormai alquanto probabile) a Ovest.

Sono sicuri della post season anche gli Orlando Magic pur battuti da Philadelphia. Sixers, alla prima uscita senza Ben Simmons out ormai per tutto il resto della stagione dopo l’infortunio al ginocchio di mercoledi, trascinati da Joel Embiid che realizza 16 dei suoi 23 punti finali nel secondo tempo. Terza vittoria di fila nella bolla per la squadra di coach Brett Brown.

Restano fuori dai giochi della Eastern Conference i Washington Wizerds sconfitti dai Pelicans scesi in campo privi di Zion Williamson. In evidenza per New Orleans Jrue Holiday autore di 28 punti incorniciati con 3 rimbalzi, 6 assist e 2 recuperi. E’ la 14a partita stagionale che l’ex Bruins chiude con almeno 25 punti il proprio box score. A Disney World per la prima volta si mette in evidenza anche Nick Melli. 10 punti in 17′ per il reggiano con un eccellente 4/5 dal campo e 2/2 da tre punti.

I Pels rimangono in corsa per l’ottavo posto a Ovest così come i San Antonio Spurs che battono i decimati Utah Jazz (senza Gobert, Mitchell e Conley). Decisivo un parziale nel cuore del 3°quarto firmato da Rudy Gay che ha spezzato la partita. Dopo due n.e. è tornato in campo Marco Belinelli autore di 8 punti in 18′ (2/4 da tre punti). Per San Antonio, 3a doppia-doppia stagionale per Poetl, il migliore è stato White (6 rimbalzi e 4 assist in aggiunta ai suoi 24 punti).

Ad occupare l’ambita ottava piazza a Ovest ci sono i Memphis Grizzlies che battono Okc e ottengono la prima vittoria nella ripresa. Brooks, Morant e Valanciunas (37a doppia-doppia stagionale) tra gli attori principali della vittoria. I Thunder mancano l’aggancio al 5°posto. Danilo Gallinari chiude a 12 punti con 5/10 dal campo e 2/4 da oltre l’arco dei tre punti.

Il programma del venerdi si è chiuso con la sfida Boston-Toronto, probabile anticipo delle parti nobili dei playoff a Est. Facile vittoria dei Celtics e prima sconfitta nella bolla per i campioni in carica che lasciano ai Phoenix Suns l’etichetta di unica squadra imbattuta nel seeding games in Florida.

Utah Jazz-San Antonio Spurs 111-119

UTA: J.Clarkson 24, T.Bradley 15pts-11reb, E.Mudiay 14, M.Oni 14, J.Ingles 12

SAS: D.White 24, J.Poetl 19pts-10reb, L.Walker 14, R.Gay 14, D.DeRozan 13, D.Murray 11, M.Belinell 8

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 92-121

OKC: C.Paul 17, L.Dort 16, D.Gallinari 12, D.Bazley 12, N.Noel 11

MEM: D.Brooks 22, J.Morant 19, J.Valanciunas 10pts-11reb, B.Clarke 12. G.Allen 11, G.Dieng 10

Sacramento Kings-Brooklyn Nets 106-119

SAC: B.Bogdanovic 27, D.Fox 21, B.Hield 17, H.Barnes 16

BKN: C.LeVert 22, J.Harris 21 J.Allen 17, C.Chiozza 14, T.Johnson 14, T.Luwawu-Calbarrot 10

Orlando Magic-Philadelphia 76ers 101-108

ORL: N.Vucevic 21pts-12reb, E.Fournier 22, DJ Augustin 16, J.Ennis 14, M.Fultz 13

PHI: J.Embiid 23pts-13reb, T.Harris 23, A.Burks 22, A.Horford 21.

Washington Wizards-New Orleans Pelicans 107-118

WAS: R.Hachimura 23, T.Brown Jr. 20pts-10reb, T.bryant 22, I.Smith 18

NOP: J.Holiday 28, B.Ingram 17, JJ Redick 15, F.Jackso 13, D.Favors 12pts-10reb, J.Hart 10, N.Melli 10

Boston Celtics-Toronto Raptors 122-100

BOS: J.Brown 2o, J.Tatum 18, D.Theis 11pts-11reb, K.Walker 17, B.Wanamaker 15, S.Oyeleye 11, R.Williams 11

TOR: F.Van Vleet 13, P.Siakam 11, K.Lowry 11, N.Powell 11, T.Davis 10