NBA Recap Inside: Utah e Lakers ripartono vincendo nel finale

Dopo 141 si torna a respirare aria di NBA. Nella bolla di Orlando gli Utah Jazz sconfiggono i New Orleans Pelicans grazie a due liberi realizzati da Rudy Gobert a 6″ dalla fine. Doppia-doppia per il francese. Per Utah il migliore e Jordan Clarkson. 15′ in campo per Zion Williamson tra i Pels, uno in più di Nicolò Melli che ha chiuso senza punti a referto . E’ combattuto anche il derby di Los Angeles vinto dai Lakers grazie a Lebron James che a 12″ dalla sirena finale penetra contro la difesa di Paul George, sbaglia la prima conclusione ma raccoglie il rimbalzo offensivo e realizza al volo il canestro decisivo del +2. Lo stesso George, nell’azione precedente, aveva realizzato la tripla del pareggio. Nelll’ultimo possesso l’ex Indiana e Okc si è preso anche l’ultimo tiro dopo un’ottima difesa dei gialloviola. Ma la pressione di James (George ha chiesto il fallo) ha impedito un tiro pulito alla stella dei Clippers. Alla fine 34 per Anthony Davis, George chiude a 30. 28 per Leonard.

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 106-104

UTA: J.Clarkson 23pts, D.Mitchell 20pts, M.Conley 20pts, R.Gobert 14pts-12 reb.

NOP: B.Ingram 23pts, JJ Redick 21pts, Z.Williamson 13pts in 15′, N.Melli 0pts-14′-0-0/1 FG- 2 ast-3 recu-1persa

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 101-103

LAC: P.George 30pts, K.Leonard 28pts, P.Beverly 12pts, R.Jackson 10pts

LAL: A.Davis 34pts-8/19 FG, L.James 16pts-11reb, K.Kuzma 16pts, D.Waiters 11pts