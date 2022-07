NBA Summer League. Banchero subito bene con i Magic a Las Vegas

Inizia a Las Vegas la NBA Summer League con tutte le attenzioni rivolte alle trenta squadre che presentano talenti, prospetti e curiosità. Nell’opening game del “Thomas e Mack Center” subito in campo Paolo Banchero e i suoi Orlando Magic che superano al termine di una partita godibile e sempre incerta gli Houston Rockets (91-77) della scelta nr.3 Jabari Smith Jr. Vincono i Magic e vince l’italiano che non sente la pressione del debutto da numero 1 del Draft. Ottimo inizio per l’ex Duke che segna o fornisce assist in 14 dei primi 17 punti dei Magic, aprendo la sua carriera NBA con un 3/3 dal campo e 2/2 da tre punti. Alla fine per Banchero ci sono 17 punti in 24′. 5/12 dal campo, 2/3 da tre, 5/5 ai liberi. Serata arricchita anche da 4 rimbalzi, 6 assist e un recupero per uno dei migliori per coach Mosley. Il top scorer per Orlando è Caleb Houstan (20 punti, 5/9 da tre), solo l’ex Michigan segna più di Banchero, di RJ Hampton (doppia-doppia con 11 punti e 11 rimbalzi) e Devin Cannady (15). Banchero vince anche il duello a distanza con Jabari Smith che termina l’esordio con 10 punti (1/4 da tre) e 7 rimbalzi in 31′ di impiego. Per i Rockets il migliore è Josh Christopher (22 con 7/18 al tiro), doppia-doppia per Tari Eaton (14 e 13 rimbalzi). I Magic e Paolo Banchero torneranno in campo sabato contro Sacramento.

Houston Rockets-Orlando Magic 77-91

Mentre si alzava il sipario a Las Vegas calava quello sulla tre giorni di Salt Lake City. Chet Holmgren, protagonista indiscusso delle prime due giornate nello Utah, rimane ai box e Oklahoma City conosce la prima sconfitta estiva per opera dei Philadelphia Sixers. Match molto equilibrato e risolto a 5″ dalla fine da una tripla di Isaiah Joe per il definitivo 79-80. Per i Sixers è proprio la scelta nr.49 del 2020 il miglior marcatore (19 con un 6/12 da tre). I Thunder hanno dal serbo classe 2001, Aleksej Pokusevski, 14 punti ottenuti con un 5/9 al tiro. Nell’altra partita vittoria per i Memphis Grizzlies contro Utah Jazz (95-84). Memphis ha 6 uomini in doppia cifra (Ziaire Williams 19 punti), Utah chiude la Summer League giocata in casa con tre sconfitte nonostante un Jared Butler da 22 punti, 7 rimbalzi e 7 assist.



NBA SUMMER LEAGUE – Salt Lake City DAY 3

Oklahoma City Thunder-Philedelphia 76ers 79-80

Memphis Grizzlies-Utah Jazz 95-84



Recap DAY-1

Recap DAY-2