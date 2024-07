NBA Summer League – Risultati prima giornata

Iniziata la NBA Summer League con tutte le 30 franchigie rappresentate nell’intenso programma che si sviluppa in dieci giorni a Las Vegas e attira su di se addetti ai lavori di tutto il mondo.

Nella prima giornata di gare subito difronte le prime due scelte dell’ultimo Draft, il duello tutto francese tra Zaccharie Risacher e Alex Sarr nel confronto tra Atlanta e Washinghton. Hanno vinto i Wizards con il 19enne di Bordeaux che segna 12 punti raccogliendo 7 rimbalzi. Meglio di lui fa Bub Carrington (scelto al nr.14) che segna 19 punti con 4/8 da tre. Per i Wizards anche 18 punti di Justin Champagnie. Risacher impatta comunque subito bene con gli Hawks chiudendo il debutto con 18 punti (7/16 dal campo, 3/9 da tre punti) e 5 rimbalzi.

Curiosità innegabile anche per l’esordio di Bronny James con i Lakers che escono battuti dal confronto con gli Houston Rockets. James Jr chiude con 8 punti tirando 3/14 dal campo e 0/8 da tre. Il migliore dei Lakers è la loro prima scelta Dalton Knetch (nr.17) che firma 25 punti. 11 punti (3/4 da tre), 4 rimbalzi e 3 assist partendo in quintetto per il neo giocatore di Tortona, Tommy Kuhse. I Rockets vincono grazie ai 23 punti della nr.3 assoluta Reed Sheppard (9/17 dal campo) e la doppia doppia da 20 punti e 19 rimbalzi di Cam Whitmore.

La partita più equilibrata è stata quella tra Brooklyn e Indiana. Vittoria all’overtime dei Nets grazie al buzzer di Keon Johnson dopo che Quenton Jackson aveva sbagliato entrambi i liberi che avrebbero potuto dare il successo ai Pacers nei regolamentari. 25 punti di Jalen Wilson, 16 per il match winner Johnson, 14 di Noah Clowney per Brooklyn che ha anche un buon apporto dalla panchina (12 per Jaylen Martin, 11 per l’altro Martin, Tyrese). A Indiana non serve la doppia-doppia di Oscar Tshiebwe (17 punti e 19 rimbalzi) e i 25 punti di Jarace Walker.

Il miglior realizzatore della prima giornata è stato Jordan Miller dei Denver Nuggets. Nella vittoria sui Clippers c’è la firma dell’ex Miami Hurricanes che ha trascorso il suo primo anno da pro dividendosi tra le 8 partite con la squadra di coach Lue e quella della G-League degli Ontario Clippers. 36 punti (11/18 al tiro, 6/10 da tre punti, 8/8 ai liberi). A Denver non sono sufficienti i 25 punti di Julian Strawther.

Hanno completato il programma della prima notte di Las Vegas il netto successo dei Magic su Cleveland (13 punti del tedesco-brasiliano Tristan Da Silva). Quello di Minnesota sui Pelicans (25 punti di Terrence Shannon jr. scelto al Draft 2024 alla numero 27), 10 punti partendo dalla panchina per il funabolo franco-algerino del Paris Basketball, Nadir Hifi. Vince di 20 Memphis contro Sacramento con 22 punti e 7/15 al tiro di Jake Laravia. Kings sconfitti nonostante i 16 punti e 11 rimbalzi di Mason Jones e un buon apporto dalla panchina.

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 79-106

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves 74-81

Sacramento Kings-Memnphis Grizzlies 83-103

Houston Rockets-Los Angeles Lakers 99-80

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 97-95

Atalanta Hawks-Washington Wizards 88-94

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 78-88