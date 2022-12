NBAXmas: Tatum giganteggia con 41 punti, Brown è letale. I Celtics ne segnano 139! Bucks travolti al TD Garden

By

Milwaukee Bucks e Boston Celtics scendono in campo al TD Garden per la terza partita dell’NBAXmas Day. Nelle precedenti, i Sixers hanno vinto a NY mentre Dallas ha recuperato con un secondo tempo magistrale i Lakers di LeBron.

QUINTETTO BUCKS: Holiday, Connaughton, Allen, Antetokounmpo, Lopez.

QUINTETTO CELTICS: Smart, White, Brown, Tatum, Horford.

Forse il piatto prelibato di questo NBAXmas day, Bucks e Celtics partono subito fortissimo. Tatum gioca una pallacanestro meravigliosa, confermando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che la sua è una stagione da vero MVP. Nel primo quarto i Celtics sono superiori, ma il secondo quarto è firmato Bucks. Ottimo apporto dall’intero quintetto iniziale degli ospiti, con il solito Giannis Antetokounmpo leader indiscusso, flirtando con la tripla doppia, ma con i compagni in piena partita. All’intervallo è puro equilibrio.

A JAYSON TATUM STOCKING STUFFER 😱#NBAXmas | Live on ABC & ESPN 🎄🎁 pic.twitter.com/m4x6IwEYxU — NBA (@NBA) December 25, 2022

Il terzo quarto ha un dominatore di nome Jayson Tatum. Mostruosa prestazione della stella dei Celtics che tocca quota 39 punti in 32 minuti di gioco. 10 su 10 ai liberi e una prestazione incredibile per Tatum sin qui, vero protagonista della fuga Celtics. I Bucks accusano il colpo, subiscono 38 punti nel quarto e crollano sul -14. Nessuna ripresa per i Bucks nell’ultima frazione, anzi fuga decisiva Celtics. Se Tatum riposa, il colpo di grazia lo sfera Jaylen Brown (70 punti insieme lui e Tatum). Nervoso Giannis nel finale che si stuzzica con Brown e viene colpito da un tecnico. I minuti finali sono garbage time, trionfo Celtics che si confermano sempre più prima forza ad Est.

MILWAUKEE BUCKS @ BOSTON CELTICS 118-139 (28-36, 33-26, 25-38, 32-39)

MVP BasketInside: Jayson Tatum

BUCKS: G.Antetokounmpo 27, Lopez 16, Holiday 23, Connaughton 15, Allen 8, Mamukelashvili, Portis 4, Carter 7, Matthews 2, Ingles 11, Beauchamp 5.

CELTICS: Tatum 41, Horford 11, Smart 6, White 12, Brown 29, Griffin 2, G.Williams 11, Hauser 6, Kornet 2, R.Williams 6, Brogdon 9, Pritchard 4.