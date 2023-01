Pesaro la vince nel finale con tanto coraggio; Verona non concretizza l’ultimo tiro

Quintetti:

Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic

Verona: Cappelletti, Sanders, Anderson, Smith, Johnson

1° QUARTO: Parte forte Pesaro nell’anticipo di giornata con un 6-0 nei primi 2’ di gioco; Cappelletti prima e Anderson poi firmano il sorpasso, avviando una serie di sorpassi nel punteggio. Anderson continua a fare fuoco e fiamme, facendo segnare il 9-15 a metà quarto per i suoi. Kravic permette ai suoi di tornare a un possesso di distacco ma Sanders dall’arco firma il +5 al 8’. A pochi secondi dal termine del quarto, è Visconti con due tiri liberi ad aggiornare il punteggio sul 18-20 alla prima pausa.

2° QUARTO: Cheatam risponde a Casarin dai 6,75, poi Johnson e Bortolani dicono +3 ospite; dal 27 pari, per merito nuovamente di Cheatham, Visconti firma la tripla al 14’. Verona torna a -1 ma commette delle ingenuità che lasciano a Totè l’incredibile tripla a fil di sirena dei 24” per il +4. Dopo un contropiede non realizzato, Rahkman si sblocca dall’arco; i veneti affrettano i tiri e la VL ne approfitta per inchiodare il 41-35. Con un paio di buone giocate in attacco, la squadra di Ramagli torna a contatto sul 41-39.

3° QUARTO: Moretti apre le marcature ma la Tezeins trova 2 canestri rapidi per il 44-43; da qui, le squadre si fermano con le realizzazioni fino al nuovo vantaggio ospite al 24’. Cheatham al secondo tentativo trova la tripla del controsorpasso, fino al canestro in acrobazia di Smith per il 47 pari. Moretti chiude il 0-6 di parziale che vale il 49-51. Bortolani trova un prezioso 2+1, poi il numero 55 di Repesa riesce a riportare i suoi a -3. Holman raddoppia il distacco, poi a fil di sirena Cappelletti trova due tiri liberi che siglano il 51-59 di fine quarto.

4° QUARTO: Il tap in di Johnson vale il +10, subito ribattuto da Cheatham; Visconti segna dall’arco, poi Totè continua il parziale al 32’. Cheatham da 9 metri fa esplodere la VitriFrigo Arena con il punteggio che tocca il 61-63; il pivot italiano trova il pareggio poi Tambona firma la tripla del +3. Smith non interrompe dalla lunetta il parziale di 13-0, ma riesce a farlo Johnson sul 66-65 al 35’. Verona torna in vantaggio, poi Anderson trova 3 tiri liberi per il +5. Rahkman chiude il controbreak di 0-8, mentre Moretti sigla la parità a 2’ dal termine. Smith sbaglia dalla lunetta, Moretti sigla il +3 a 58 dalla sirena; Anderson porta la Tezenis sul 74-73, poi Smith commette fallo sul tiro da 3 di Rahkman prima dei 26″ finali. Verona perde pallone, lo recupera, trova il tempo per due tiri sfortunati; Anderson subisce però un fallo prezioso, non convertito. Gli ospiti hanno comunque il pallone del possibile pareggio, Pesaro non commette fallo però il punteggio non si smuove più dal 76-73.

MVP Basketinside: Kwam Cheatham (18 punti, 4/8 da 3, 8 rimbalzi)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – TEZENIS VERONA: 76 – 73

Pesaro: Kravic 10, Abdur-Rahkman 10, Visconti 8, Moretti 10, Tambone 6, Stazzonelli ne, Gudmundsson 2, Charalampopoulos 5, Totè 7, Cheatham 18. All. Jasmin Repesa

Verona: Smith 8, Cappelletti 11, Holman 3, Ferrari ne, Casarin 5, Johnson 7, Bortolani 5, Candussi ne, Rosselli ne, Anderson 22, Udom, Sanders 12. All. Alessandro Ramagli