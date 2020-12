Preseason NBA. I risultati del lunedi

Nel monday night della preseason NBA si esalta Luka Doncic che chiude con 27 punti e 8 rimbalzi la sua performance contro Milwaukee (Giannis in doppia doppia a 24+14) segnando 15 punti nel solo terzo quarto. Cleveland batte per la 2a volta in 4 giorni Indiana. 23 punti (15 nel periodo finale) per Dante Exum. Anche Toronto concede il bis e supera nuovamente Charlotte come era successo la scorsa settimana. Fred Van Vleet top scorer dei Raptors con 23 punti. Prima partita prestagionale dei Pelicans che guidati dalla doppia-doppia di Zion Williamson (26 e 11 rimbalzi) e dai 22 i Ingram passano in casa degli Heat privi di Butler e Dragic. 8 punti per Melli. Memphis vince ancora a Minnesota con Valanciunas a 22 punti, Brooks 21, 17 per Ja Morant. Utah si conferma contro Phoenix grazie ai 18 punti di Bogdanovic e ai 15 di Donovan Mitchell. Per i Suns, Devin Booker si ferma a 27.

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 106-116

Toronto Raptors-Charlotte Hornets 112-109

New Orleans Pelicans-Miami Heat 114-92

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks 128-112

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 123-104

Phoenix Suns-Utah Jazz 92-111