Preseason NBA. I risultati delle gare del mercoledi

Altre quattro sfide della Preseason NBA pronta ormai a chiudersi e a lasciare spazio alla regular season al via il 22 dicembre. I Los Angeles Lakers concludono il loro precampionato con la 3a vittoria in altrettante uscite e stavolta schierando anche i primi violini. Vittoria sul campo dei Phoenix Suns che al contrario dei gialloviola completano il tris di sconfitte. Kyle Kuzma chiude con 23 punti partendo in quintetto con Dennis Schroder (7 punti i 23′), Anthony Davis (10 pts in 17′), Lebron James (11 in 14′) e Marc Gasol (10 con 17′ di impiego).

Con un parziale di 34-13 nell’ultimo quarto, i New York Knicks battono i Cleveland Cavaliers. 2-1 il bilancio di entrambe le squadre all’interno della loro preseason con NYK guidati dai 18 punti di Julius Randle e dai 16 a testa di RJ Barrett e Kevin Knox (14 punti e 4/4 nell’ultimo periodo). 18 punti e 14 rimbalzi per Andre Drummond tra i Cavs.

Denver ottiene la prima vittoria prestagionale superando in casa Portland. Doppia doppia per Jokic (12-11), Milsap si ferma a 18, ci sono anche 16 punti di Jamal Murray e 15 di PJ Dozier. Covington è il miglior realizzatore dei Trail Blazers con 15 punti.

Termina la preseason anche Chicago che trascinata dal duo Coby White-Zach Lavine (51 punti in due) vince in trasferta contro OKC. White firma 27 punti (11/14 dal campo), Lavine 24. Per i Thunder ci sono 15 punti a testa di Al Horford e Frank Jackson.

I risultati di mercoledi 16 dicembre 2020:

CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS 92-100

CHICAGO BULLS-OKC THUNDER 124-103

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 95-126

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS 112-107