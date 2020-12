Preseason NBA. I risultati delle partite del sabato notte

Sabato di Preseason NBA con sette gare. Doppie-doppie per Nikola Jokic, nella sconfitta dei Denver in casa di Golden State, Giannis Antetokounmpo, Bucks battuti in casa da Dallas, e Ja Morant, nella vittoria dei suoi Grizzlies a Minnesota. Per la seconda volta nelle ultime tre preseason, compresa quella nella bolla di Orlando, il playmaker di Memphis combina 20 punti e almeno 10 assist in una partita. In questo periodo è successo soltanto 4 volte: nelle altre due occasioni a riuscirci sono stati James Harden e ad Antetokounmpo. Nella vittoria dei Golden State Warrors sui Nuggets ci sono i primi minuti in NBA di Nico Mannion e Facundo Campazzo. 8′ in campo, 0/5 al tiro e 3 assist il box score dell’Azzurrino, 8 punti in 24′ e 3/6 dal campo per l’argentino ex Real Madrid.

Toronto Raptors-Charlotte Hornets 111-100

Matt Thomas (Tor) 16pts – Miles Bridges (Cha) 12pts

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 104-107

D.Sabonis (Ind) 16pts-13 reb, M.Brogdon (Ind) 16pts – Cedi Osman (Cle) 23pts

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 121-108

Theo Maledon(Okc) 20pts, Mike Muscala (Okc) 18pts – Patty Mills (Sas) 24pts, 4/7 3pts

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks 112-102

L.Doncic (Dal) 13pts in 16′, Maxi Kleber (Dal) 13pts – G.Antetokounmpo (Mil) 25pts, 10reb, K.Middleton (Mil) 18pts

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 107-105

Ja Morant (Mem) 20pts-10ass – Jaylen Nowell (Min) 22pts, 4/7 3pts

Denver Nuggets-Golden State Warriors 105-107

Nikola Jokic (Den) 26pts, 10reb, 5ass, 9/11 FG – K.Bazemore (GSW) 13pts