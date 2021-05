Gli Washington Wizards hanno vinto 15 delle ultime 19 grazie a Russell Westbrook e Bradley Beal. Solo ultimo è il successo su Indiana all’ultimo secondo del supplementare.

Il #4 ha raggiunto quota 181 triple doppie in carriera, numero considerato irraggiungibile fino a qualche anno fa, che gli ha permesso di pareggiare i conti con Oscar Robertson. Contro Atlanta – ci sarà un back-to-back – arriverà il record assoluto. Westbrook ha anche segnato i due liberi della vittoria e stoppato l’ultimo tentativo dei Pacers.

I 50 punti di Bradley Beal senza overtime

Il #3 ha fatto registrare 50 punti senza giocare il supplementare a causa di un infortunio. Potrebbe saltare le prossime partite per essere al meglio per il play-in. Resta secondo nella classifica marcatori dietro Stephen Curry (che oggi ne ha messi 49 in soli 29′).

La vittoria 133-132 in overtime permette a Washington di avere tutti gli scontri a favore con Indiana e di superarla in classifica al nono posto. Inutile la tripla doppia di Sabonis 30+13+13 e la “quasi” tripla doppia di LeVert 35+14+8.