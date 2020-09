I Boston Celtics si prendono gara-7 ed eliminano i Raptors

Gli Heat aspettano da qualche giorno la vincente di questa serie, giunta a gara-7. Oggi è stato il giorno della battaglia decisiva per il passaggio del turno, che ha incoronato i Celtics solo all’ultimo minuto di partita.

Boston parte subito forte toccando il 19-7 dopo pochi minuti, ma Toronto piazza in seguito un 10-0 che le dà il vantaggio a fine primo quarto sul 27-26. Nel secondo, Toronto prova l’allungo ma un 15-2 dei Celtics ferma i canadesi e chiude il primo tempo sul 50-46 con un ottimo Tatum. Dopo l’intervallo Boston prova ad allungare nuovamente toccando il +9 ma i Raptors non mollano un centimetro e rientrano, mettono di nuovo la freccia del sorpasso ma Boston chiude avanti 72-71.

Nell’ultimo periodo una vera e propria battaglia! Celtics subito con un 7-0 guadagnano tre possessi di vantaggio e poi non si guarderanno più indietro, sebbene Toronto non mollerà mai, fino alla fine. Tutto si è però deciso ad un minuto dal termine: Powell vola in contropiede e va in layup per il possibile pareggio, però Marcus Smart gli inchioda la palla al tabellone. Dall’altra parte Lowry incappa nel sesto fallo e, nonostante lo 0/2 di Grant Williams, Tatum prende il rimbalzo in attacco e viene mandato subito in lunetta dove fa 1/2. Vanvleet ha la possibilità di impattare la partita, ma la sua tripla è corta. Il rimbalzo è di Kemba Walker che dalla lunetta non trema: il finale dice 92-87 Boston, che torna alle Finali di Conference a due anni di distanza dal 3-4 subìto da parte dei Cavaliers. Tatum chiude con 29 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, cifre che solo Larry Bird ha toccato in una gara-7 in maglia Celtics.

Per la prima volta negli ultimi 36 anni, ad Est non ci sarà la squadra con seed #1 o #2, probabilmente anche per effetto della bolla.

Boston Celtics @ Toronto Raptors 92-87 (SERIE 4-3)

Celtics: Tatum 29+12, Brown 21, Smart 16, Walker 14

Raptors: VanVleet 20, Lowry 16, Ibaka 14, Siakam 13+11, Powell 11