Toronto Raptors non mollano la presa, serie sul 2-2

Dopo il miracolo di Anunoby in gara-3 i campioni NBA in carica vanno alla ricerca del pareggio in G4, ma i Celtics vogliono invece riprendere la marcia e allungare il passo verso le finali di Conference.

Parte meglio Toronto con Lowry che porta subito avanti i suoi 11-4, ma Boston si sveglia ed impatta a quota 14. I canadesi tornano a +7, ma a fine primo quarto guidano solo 31-27. Nel secondo quarto allungo sul +8 Toronto, ma di nuovo parzialino Boston per tornare sotto, poi Robert Williams III la impatta sul 42 pari e poi arriva il primo vantaggio Celtics con un ispirato Ojeleye. Sulla sirena VanVleet segna il 49-49 con cui si va all’intervallo.

Boston fa molta fatica al tiro da fuori con 2/17 da 3 finora, e quindi Siakam prova ad approfittarne con Toronto che allunga sul nuovo +8 (66-58). Tre triple di VanVleet (2) ed Ibaka portano per la prima volta il vantaggio in doppia cifra. Nell’ultimo periodo i Celtics tornano a -5 ma lo fanno solo nell’ultimo minuto: uno sfondamento di Tatum su Lowry chiude la partita a 32″ dalla fine. I Raptors sono vivi ed impattano la serie dopo il successo in gara-4 per 100-93, una partita condotta per larghissimi tratti con la sicurezza dei veterani. Celtics in difficoltà soprattutto in attacco, sbagliando tiri aperti, e questo ha poi avuto conseguenze anche in difesa.

Toronto Raptors @ Boston Celtics 100-93 (serie 2-2)

Raptors: Siakam 23+11, Lowry 22+11+7, Ibaka 18, VanVleet 17, Anunoby 11

Celtics: Tatum 24+10, Walker 15, Brown 14, Smart 8, Theis 8