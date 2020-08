Vucevic inarrestabile, Orlando batte Milwaukee in gara 1

I Magic confezionano la prima sorpresa di questi Playoffs, battendo sonoramente la squadra #1 a Est dominando sostanzialmente dall’inizio alla fine. Inutili i 31 di Antetokounmpo, poco coadiuvato dai suoi compagni; inarrestabile Vucevic, vera spina nel fianco della difesa di Milwaukee.

Pronti via, i Bucks partono subito forte e grazie anche a una tripla di Antetokounmpo si portano sull’8-2, ma basta un minuto e mezzo ai Magic a piazzare un parziale di 7-0 che li mette con la testa avanti; il parziale però si allarga fino a 18-2, con Milwaukee che perde palloni su palloni e un Vucevic inarrestabile.

I 10 punti di scarto rimangono fino alla fine del primo periodo, che si chiude sul 33-23 per Orlando.

Il secondo quarto veleggia sulla falsa riga del primo, con la difesa di Milwaukee che non trova un antidoto per Vucevic e che lascia tirare Orlando con percentuali ben oltre il 50% dal campo; Clark e Fultz sono spine nel fianco da fuori e da sotto, mentre Matthews e Hill provano a spalleggiare il solito Giannis da doppia doppia in metà gara. All’intervallo lungo il tabellone dice 62-52 per i Magic.

Al ritorno dagli spogliatoi i Bucks aggrediscono subito la gara e il parziale di 9-2 costringe Orlando al time-out; Milwaukee si arrampica fino al -1 sul 68-69, ma Vucevic e Fultz ritornano a segnare da fuori e in penetrazione, bucandeo ripetutamente la difesa dei padroni di casa sulla carta.

Il divario tra le due squadre si amplia ancora di più alla fine del terzo periodo, chiuso sul +13 per i Magic.

Milwaukee si porta a un paio di possessi di distanza, ma i Magic ormai hanno la gara in mano e ci mettono poco a riportarsi intorno alla doppia cifra di vantaggio. Nel finale di gara ci si mette Evan Fournier, fino ad allora a secco di punti, che infila 3 triple in fila per spegnere definitivamente ogni velleità dei Bucks.

Orlando Magic @ Milwaukee Bucks 122-110

Magic: Ennis III 11, Clark 15, Vucevic 35+14 rimbalzi, Fultz 15, Ross 18, Fournier 9, Augustin 11+11 assist, Birch 4, Iwundu 4.

Bucks: Middleton 14, Antetokounmpo 31+17 rimbalzi, B. Lopez 5, Matthews 10, Bledsoe 15, DiVincenzo 2, Hill 16, Williams 6, Connaughton 3, R. Lopez 3, Korver 6, Mason.

MVP: Nikola Vucevic.