Record intramontabili: Chamberlain, Jordan e LeBron sono i mostri sacri del basket

Il basket è uno degli sport più seguiti al mondo sia nelle scommesse NBA che nei campionati nazionali come la Serie A italiana e le competizioni europee. La sua storia è densa di eventi e curiosità, sin da quando nel 1891 un professore di educazione fisica dettò le regole base per allenare i suoi giocatori di football.



Da allora ci sono voluti quasi 100 anni affinché la pallacanestro diventasse uno sport seguito in tutto il mondo, e c’è un episodio in particolare che ha consegnato il basket alla storia, così come nel Wrestling, quando nel 1987 in Wrestlemania 3 Hulk Hogan alzò sulla testa André The Giant davanti a oltre 93 mila persone.



La notizia fece il giro del mondo perché il gigante pesava oltre 220 chilogrammi, nel basket è stata una schiacciata a rendere questo sport popolare in ogni angolo del pianeta Terra, scopriamo il nome di questo atleta che ha indossato il numero 23 per tutta la sua carriera.

Michael Jordan contro la gravità e gli alieni a dominare le statistiche

Era il 6 febbraio 1988 quando Michael Jordan spiccava il volo per una schiacciata che sarebbe entrata nella storia, seppur il record di salto di 1 metro e 20 poi è stato battuto. Quello che resta di questa schiacciata è l’incredibile gesto tecnico che ha unito estetica e potenza, abbattendo tutte le leggi di spazio, gravità e tempo. Come accadde per il Wrestling, le immagini fecero il giro del mondo e il basket divenne uno degli sport più seguiti di sempre.



Sul sito ufficiale della NBA Jordan viene descritto come il miglior giocatore di basket per acclamazione del pubblico, in realtà il numero 23 possiede anche la migliore media realizzativa in assoluto da ben 20 anni.



Con 32292 punti realizzati in 1072 partite, Michael Jordan ha una media di 30,12 punti a partita, record che è rimasto invariato sin dal suo ritiro nel 2003. Oltre a questo record spiccano altri primati, come i 20 tiri liberi realizzati in un solo tempo con i Chicago Bulls. Non bisogna dimenticare che il numero 23 è stato l’unico cestista a giocare e sconfiggere gli alieni sul campo nel film Space Jam del 1996.

Wilt Chamberlain: il cestista da 100 punti in un solo match

Questo giocatore è conosciuto per essere uno dei migliori a livello statistico e aver firmato diversi record ancora oggi imbattuti. Tanto per cominciare, è il secondo giocatore di basket per media punti dopo Michael Jordan, infatti, la media di Chamberlain è di 30.07 punti a partita, con 31419 punti totali in carriera nelle 1045 gare disputate.



Il match che ha consacrato Chamberlain nella storia del basket è Philadelphia Warriors contro New York Knicks del 2 marzo, in cui è riuscito a segnare 100 punti in una sola gara, mettendo il record anche dei punti segnati in un solo tempo, 59, nel secondo. Sempre nel secondo tempo di questo match, Wilt segnò 22 canestri tentando 37 tiri, mentre nel totale della gara ha tentato 63 tiri a canestro. In questo match ha realizzato anche 28 tiri liberi.

James LeBron è il cestista che ha realizzato più punti in carriera

A febbraio 2023 James LeBron ha superato il record assoluto di punti realizzati in carriera, fissato nel 1989 da Kareem Abdul Jabbar a quota 38387 punti.



Il campione dei Lakers ha oltrepassato quota 38700 punti e nella sua ventennale carriera mira ad arrivare più in alto possibile. Per quanto riguarda la media punti nelle gare disputate, LeBron è quinto nella classifica all time con 27,05 punti a match.