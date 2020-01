1 vs 1: Kobe contro Bryant

Montecavolo (RE), campetto della canonica, 10 di mattina.

Un Kobe Bryant 18enne, lucido e tirato nella sua maglia Lakers numero 8, si presenta all’appuntamento con 35 minuti di anticipo.

Il suo avversario è già lì da 2 ore a tirare da solo. È il Bryant stakanovista dei giorni nostri, il 24 rientrato dopo gli infortuni a ginocchio e tendine d’Achille.

Il numero 8 fa per salutarlo ma il 24 lo degna appena di uno sguardo di striscio, mentre la mette dai sei metri senza sfiorare il ferro: quel ragazzino ne ha ancora di pasta da mangiare, prima di meritare il suo rispetto.

Dopo ancora qualche tiro il 24 è pronto alla tenzone e lo rende noto al rookie, che ha fatto appena in tempo a togliersi i pantaloni della tuta per giocarsi la palla al tiro da 3: Kobe giovane tira per primo e va corto, Kobe vecchio brucia la retina. Palla a quest’ultimo. Si arriva agli 11, chi segna regna.

Subito Kobe 8 abbassa il culo e cerca di rubare palla all’avversario, che ancora non ha aperto il palleggio. Un paio di finte di corpo, Kobe 8 si sbilancia e il 24 lo brucia andando ad appoggiare a destra il 2-0, e nel mentre s’intravede come una specie di sorriso beffardo.

Quando torna in punta il ghigno è scomparso e Kobe 8 gli lascia mezzo metro in più; lui lo nota e finta un paio di volte la tripla, alla terza l’8 abbocca di nuovo e Kobe 24 fa due palleggi verso il fondo, con arresto e tiro al gomito per il 4-0.

Adesso l’8 è incazzato, percepisce che il 24 pregusta il cappotto e lui non ci sta. Diventa una piovra che obbliga l’avversario a buttar giù il palleggio, gli sta attaccato e lo costringe a un tiro forzato dalla media; primo ferro, tabellone, e 8 che vola a strappare il rimbalzo.

Le tre azioni successive sono pura esplosione di gioventù: il 24 non può contenere una tale scarica di atletismo e va sotto 6-4. Ricompare il ghigno, ma sul viso di Kobe 8. Prova subito la tripla per ammazzare la contesa, ma il pallone si stampa sul secondo ferro; con un balzo ghepardesco si avventa sul rimbalzo lungo e lo fa suo, guadagnandosi un possesso extra che subito capitalizza prendendo in contropiede il vecchio Kobe: 8-4.

Il successivo tiro da 3 che chiuderebbe i conti si rivela una mezza mattonata; palla al Bryant dei giorni nostri, deciso a non giocare più al gatto col topo.

Passa la palla al giovane Bryant per farsela restituire e, palleggio dopo palleggio, rinculando se lo porta in post basso. Giro e tiro cadendo indietro, ciuff. Idem per l’azione successiva, stavolta però appoggia al tabellone: 8 pari. Kobe 24 ha in mano il pallone della possibile vittoria.

Si posiziona un metro e mezzo dietro la linea da 3, in posizione leggermente spostata sulla destra. Passa ancora la palla al ragazzino, che gliela restituisce facendola rotolare a terra. Il vecchio Bryant guarda negli occhi se stesso da giovane mentre la sfera è ancora a metà strada, quindi la raccoglie e spara immediatamente da 8 metri e mezzo. Il braccio è ancora alzato, nel momento in cui si sente il fruscio della retina.

Il giovane Bryant però non fa tempo a vederlo, perché quando si rigira verso il 24, dopo aver visto la palla entrare nel canestro per l’11-8 finale, quello è già diretto verso la sua borsa.

– Bring me the ball kid, that’s mine! – e il giovane Bryant abbassa la testa, raccoglie la palla e gliela porge, mentre il 24 si sta rivestendo. Ne deve mangiare ancora di pasta prima di batterlo, almeno 20 anni di cappelletti e gnocco fritto.