Italians do it better: bene Gallinari, Melli trova continuità

Nicolò Melli

Cinque partite di fila in doppia cifra per Nik di cui tre arrivate in settimana. I Pelicans dal ritorno di Zion Williamson puntano prepotentemente all’ottava piazza ad Ovest e l’azzurro è sempre più importante nelle rotazioni.

@ Lakers: 11 punti, 6 rimbalzi, 2 assist, 5/8 al tiro in 27′

Vs Cavaliers: 10 punti, 6 rimbalzi, 4/7 al tiro in 24′

Vs Lakers: 10 punti, 2 rimbalzi, 2/8 al tiro in 21′

Marco Belinelli

Minutaggio altalenante (non che in questa stagione sia una novità) per la guardia dei San Antonio Spurs. Un’ottima prova contro i Mavs e un paio di semplici comparsate nella vittoria contro Orlando e nella sconfitta con Indiana. L’impressione è che sia gli Spurs che Marco non vedono l’ora di accantonare quella che per i nero-argento è la peggior stagione del nuovo millennio.

Vs Mavericks: 14 punti, 8 rimbalzi, 1 assist, 5/8 al tiro in 21′

Vs Magic: 2 punti, 1/4 al tiro in 5′

Vs Pacers: 0 punti, 0/1 al tiro in 6′

Danilo Gallinari

Assente per un dolore alla caviglia sinistra nella disfatta dei Thunder a Milwaukee ma grande protagonista nel resto della settimana con le vittorie contro Bulls e Kings che avevano allungato la striscia positiva di cinque vittorie consecutive. OKC si avvia ad un periodo fondamentale per conquistare il miglior piazzamento possibile ai Playoffs, il Gallo è pronto.

@ Bulls: 24 punti, 4 rimbalzi, 8/16 al tiro in 32′

Vs Kings: 24 punti, 6 rimbalzi, 8/17 al tiro in 34′

@Bucks: DNP