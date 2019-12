Italians Do It Better: bene Gallinari, sale Belinelli, poco Melli

Una settimana di alti e bassi per i nostri tre azzurri in NBA: bene Belinelli finalmente in doppia cifra, Gallinari oltre i venti, pochissimo Melli.

BELINELLI

W vs Nets: 11 punti in 26′ con 4/5 da 2 e 1/4 dall’arco

L vs Clippers: 17 punti (season high) in 25′ con 0/1 da 2, 4/5 da 3 e 5/5 ai liberi

W vs Grizzlies: 10 punti in 21′ con 2/4 da 2, 2/3 da 2 e 0/2 in lunetta

GALLINARI

W vs Grizzlies: 20 punti, 3 rimbalzi e 3 assist in 30′ con 4/8 da 2, 3/7 da 3 e 3/4 ai liberi

W vs Suns: 22 punti e 6 rimbalzi in 30′ con 4/6 da 2, 4/8 da 3 e 2/3 in lunetta

W vs Clippers: NE per problemi alla caviglia

MELLI

L vs Nets: 2 punti in 12′ con 2/2 ai liberi e 0/2 da 3

W @ Timberwolves: NE per scelta tecnica

L @ Warriors: NE per scelta tecnica

W @ Blazers: 2 punti in 6′ con 1/1 da 2 e 0/2 in lunetta