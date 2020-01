Italians do it better: bene il Gallo, Melli trova minuti, Beli li perde

DANILO GALLINARI

Inizia male la settimana per il Gallo, con una gara in cui tira male e che viene persa a Philadelphia e una partita saltata a causa di un disturbo al polpaccio destro; ma l’italiano di OKC si riprende fa registrare due ottime prestazioni nelle uscite successive, contro Rockets e Lakers.

L @ Sixers: 18 punti con 1/4 da due, 3/8 da tre, 7/8 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 assist, 1 rubata, 1 fallo in 29 minuti.

W vs Rockets: 23 punti con 4/5 da due, 3/6 da tre, 6/6 ai liberi, 11 rimbalzi, 4 assist, 1 rubata in 28 minuti.

L vs Lakers: 24 punti con 4/8 da due, 4/9 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 assist, 1 persa, 4 falli in 32 minuti.

NICOLÒ MELLI

Dopo il quarto NE di fila, Melli ritorna a calcare il campo mercoledì notte contro Chicago, e il suo minutaggio sale da 10 a 20 minuti nelle due gare successive, a New York e a Boston; era da più di un mese che non giocava così tanto, peccato che venga chiamato in causa solamente quando ormai la partita è irrimediabilmente persa dai suoi Pelicans.

W vs Bulls: 3 punti con 1/2 da due, 0/2 da tre, 1/1 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 falli in 10 minuti.

L @ Knicks: 7 punti con 2/2 da due, 1/2 da tre, 1 assist, 2 rubate, 1 persa in 14 minuti.

L @ Celtics: 7 punti con 1/3 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist, 2 rubate, 1 persa, 3 falli in 20 minuti.

MARCO BELINELLI

Pochissimi minuti in campo per il Beli in questa settimana: il #18 degli Spurs è rimasto infatti seduto tutto il tempo nella sfida contro Milwaukee, mentre nelle due successive ha calcato il parquet per un totale di circa 5 minuti, senza mai segnare. Si è ripreso stanotte giocando 12′ e risultando decisivo.

W @ Celtics: 0 punti.

L @ Grizzlies: 0 punti con 0/1 da tre.

W @ Raptors: 5 punti, 4 rimbalzi e 3 assist con 1/1 da 2 e 1/3 da 3 (ma tripla decisiva)