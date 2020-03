Italians do it better: Gallinari e Melli in media, Beli fermo

DANILO GALLINARI

Il Gallo ha tenuto una buona continuità nelle 4 gare giocate in settimana, restando sempre tra i 15 e i 22 punti segnati, tirando con il 41% abbondante dal campo. Insolita l’imprecisione dalla lunetta (14/19), per uno come lui che di solito viaggia intorno al 90%.

L vs Clippers: 15 punti con 0/4 da due, 4/9 da tre, 3/5 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 rubata, 1 persa in 29 minuti.

W @ Pistons: 19 punti con 4/7 da due, 3/8 da tre, 2/3 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 assist, 4 rubate in 33 minuti.

W @ Knicks: 22 punti con 4/7 da due, 3/6 da tre, 5/6 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 assist, 1 fallo in 28 minuti.

W @ Celtics: 18 punti con 4/10 da due, 2/7 da tre, 4/5 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 fallo in 34 minuti.

NICOLÒ MELLI

Dopo 5 uscite in fila in doppia cifra, Nic vede un periodo di calo e di imprecisione al tiro, anche se il suo minutaggio si conferma ben saldo con oltre 20 minuti di media a gara, in uscita dalla panca.

L vs T’Wolves: 5 punti con 2/3 da due, 0/3 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist, 2 rubate, 3 falli in 19 minuti.

L @ Mavericks: 3 punti con 0/2 da due, 1/7 da tre, 4 rimbalzi, 3 assist, 1 rubata, 2 perse, 5 falli in 26 minuti.

W vs Heat: 9 punti con 0/2 da due, 2/7 da tre, 3/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 6 assist, 1 persa, 3 falli in 24 minuti.

W @ T’Wolves: 11 punti con 2/3 da due, 1/4 da tre, 4/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 assist, 1 rubata, 1 persa, 1 stoppata, 3 falli in 26 minuti.

MARCO BELINELLI

3 partite in settimana per gli Spurs, Belinelli è sempre rimasto “inactive”, non convocato. Risulterebbe fermo per malattia.