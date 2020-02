Italians Do It Better: Gallinari in fiducia, Melli risponde presente

Altra settimana in archivio per i nostri connazionali in NBA. Gallinari sembrava pronto a fare le valigie ma alla fine è rimasto, Melli parte titolare quando Williamson riposa (e ripaga della fiducia), mentre Belinelli continua a faticare ad entrare nelle rotazioni: ha giocato con continuità solo contro i Lakers (chiudendo in doppia cifra ed un solo errore al tiro) ma la partita era già ben compromessa. Per lui si discuterà probabilmente un buyout durante la pausa per l’All Star Weekend.

Previsto un doppio derby italiano nelle ultime partite prima della pausa: martedì notte alle 2.00 c’è Spurs@Thunder mentre giovedì notte sempre alle 2.00 ci sarà Thunder@Pelicans.

Ecco la settimana degli italiani in cifre, tra parentesi le medie stagionali:

GALLINARI (19.2 punti con il 44% al tiro)

W vs CLE: 15 punti e 5 rimbalzi con 5/11 al tiro

W vs DET: 19 punti, 9 rimbalzi e 4 assist con 5/15 al tiro

L vs BOS: 24 punti e 5 rimbalzi con 8/14 al tiro

MELLI (6 punti con il 46% al tiro)

L vs MIL: 9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist con 3/6 al tiro

W @CHI: 12 punti, 3 rimbalzi e 3 assist con 5/8 al tiro

W @IND: 9 punti e 6 rimbalzi con 3/8 al tiro

BELINELLI (5.7 punti con 38% al tiro)

L @LAL: 11 punti con 4/5 al tiro

L @POR: 0 punti in soli 3′