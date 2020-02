Italians do it better: Melli in fiducia, Gallo in calo

NICOLÒ MELLI

Melli, unico italiano presente all’All-Star Weekend (ha giocato la partita di venerdì tra i giovani americani e quelli del resto del mondo), si sta decisamente facendo valere e a New Orleans si solleva più di un sopracciglio.

Oltre 12 punti di media con il 46% abbondante da oltre l’arco nelle ultime 4 gare di Nik, che paradossalmente con l’arrivo di Williamson ha trovato il suo spazio all’interno delle rotazioni (24 minuti a gara per lui) e che ha pareggiato il suo career-high con i 20 punti rifilati a Golden State.

11/02 W vs Blazers: 10 punti con 2/2 da due, 2/8 da tre, 9 rimbalzi, 3 assist, 1 stoppata, 1 persa, 4 falli in 28 minuti.

13/02 L vs Thunder: 6 punti con 0/2 da due, 2/5 da tre, 3 rimbalzi, 3 stoppate, 2 perse in 24 minuti.

21/02 W @ Blazers: 13 punti con 2/3 da due, 3/8 da tre, 5 rimbalzi, 2 assist, 1 rubata, 1 persa, 4 falli in 19 minuti.

23/02 W @ Warriors: 20 punti con 1/1 da due, 6/7 da tre, 5 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppata, 1 persa in 23 minuti.

DANILO GALLINARI

Periodo in leggero calo per il Gallo, che nelle 4 gare a cavallo dell’All-Star Weekend ha avuto solo un’ottima serata (contro New Orleans), mentre le altre 3 uscite lo hanno visto decisamente sotto il par.

OKC comunque viaggia a vele spiegate, in una stagione sorprendentemente positiva dal punto di vista delle vittorie.

11/02 L vs Spurs: 15 punti con 2/9 da due, 2/7 da tre, 5/7 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 assist, 1 rubata, 1 persa, 1 fallo in 30 minuti.

13/02 W @ Pelicans: 29 punti con 9/13 da due, 3/5 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 assist, 2 rubate, 2 perse, 4 falli in 33 minuti.

21/02 W vs Nuggets: 15 punti con 2/7 da due, 2/7 da tre, 5/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 1 rubata, 1 persa, 1 fallo in 32 minuti.

23/02 W vs Spurs: 12 punti con 1/4 da due, 1/4 da tre, 4 rimbalzi, 1 assist, 3 perse, 2 falli in 26 minuti.

MARCO BELINELLI

Ancora difficoltà per il Beli, che tra un DNP e una virgola, non riesce a trovare la continuità ideale. Non mancano però anche le soddisfazioni, come nell’ultima sua uscita a Oklahoma City in cui ha segnato 13 punti in soli 15 minuti.

11/02 @ Thunder: 0 punti con 0/2 da tre, 1 rimbalzo, 1 assist, 1 fallo in 16 minuti.

21/02 @ Jazz: DNP

23/02 @ Thunder: 13 punti con 2/3 da due, 3/7 da tre, 2 rimbalzi, 1 assist in 15 minuti.