Italians do it better: settimana in calo per tutti

Settimana negativa per gli azzurri impegnati in NBA. I Thunder di Danilo Gallinari perdono contro Kings e Nuggets (prestazione da dimenticare per il Gallo) e scivolano all’ottavo posto a pari merito con i Sacramento Kings nonostante la vittoria contro i Bulls.

Prosegue il periodo nero dei Pelicans che raggiungono le 12 sconfitte consecutive con Melli in campo appena 7’ in settimana, mentre continua con alti e bassi la rincorsa ai Playoffs degli Spurs del Beli che battono il record per partite di fila finite ai supplementari (4, di cui 3 vinte).

Di seguito le statistiche settimanali degli azzurri oltreoceano:

Danilo Gallinari

@Kings: 33 minuti, 14 punti, 8 rimbalzi, 3 assist, 5/13 al tiro, 3 palle perse

@Nuggets: 30 minuti, 7 punti, 4 rimbalzi, 2 assist, 1/13 al tiro, 3 palle perse

Vs Bulls: 32 minuti, 22 punti, 6 rimbalzi, 4 assist, 2 palle recuperate, 6/16 al tiro

Nicolò Melli

@Bucks: 7 minuti, 0 punti, 1 rimbalzo, 1 assist, 0/3 al tiro

Marco Belinelli

Vs Cavaliers: 20 minuti, 9 punti, 1 rimbalzi, 4/5 al tiro

@Suns: 8 minuti, 4 punti, 2 rimbalzi, 1/2 al tiro

@Rockets: 10 minuti, 0 punti, 2 rimbalzi, 1 assist, 0/5 al tiro