Italians Do It Better: super settimana per gli azzurri!

La settimana degli italiani in NBA.

MARCO BELINELLI

Il #18 degli Spurs guadagna minuti rispetto alla scorsa settimana e mostra segnali di crescita fisica. Fondamentale nella vittoria contro gli Heat con la tripla e i liberi che chiudono la partita, Belinelli raggiunge la doppia cifra negli ultimi due incontri con vittorie allegate.

L @ Heat: 5 minuti, 0 punti, 1 rimbalzo, 1 assist

L Vs Hawks: 17 minuti, 9 punti, 2 assist, 1 rimbalzo

W Vs Heat: 21 minuti, 12 punti, 7 rimbalzi, 2 assist

W @ Suns: 23 minuti, 11 punti, 3 rimbalzi, 2 assist

NICOLÒ MELLI

Dopo un periodo trascorso in panca il nostro Nik è tornato a giocare e sembra convincere sempre di più. Nel record 3-1 settimanale dei Pelicans c’è anche il marchio del lungo azzurro che in tre occasioni raggiunge un minutaggio altissimo e appare tranquillo e sicuro di sé con molte conclusioni prese ed un’attenta fase difensiva.

W @ Pistons: 37 minuti, 20 punti, 3 rimbalzi, 2 assist

W Vs Jazz: 26 minuti, 7 punti, 4 rimbalzi

L Vs Clippers: 6 minuti, 0 punti

W @ Grizzlies: 29 minuti, 15 punti, 5 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate

DANILO GALLINARI

Gallo on fire! Miglior periodo stagionale per l’ala dei Thunder giunto alla sesta partita consecutiva oltre quota 20 punti. Se OKC è ad un passo dalla sesta piazza dei Rockets è anche e soprattutto merito suo.

W @ Timberwolves: 33 minuti, 30 punti, 4 rimbalzi, 1 assist

L Vs Raptors: 31 minuti, 23 punti, 4 rimbalzi, 3 assist

L Vs Heat: 33 minuti, 27 punti (7/12 da tre), 6 rimbalzi, 4 assist

W @ Rockets: 35 minuti, 25 punti, 13 rimbalzi