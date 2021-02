Le analisi e i prono consigliati da Misterwin sui 4 match Nba più interessanti della domenica

New Orleans Pellicans vs Boston Celtics (ore 21.30)

I Pellicans che arrivano a questa gara con uno score di 1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. 12esimi in classifica nella western conference, i Pellicans sono stati sconfitti 2 notti fa dai Suns, dopo che hanno perso l’ultimo quarto 12-41. Pellicans che per questo match, probabilmente, non conteranno sul loro pivot Adams, assenza che peserà molto, essendo, il neozelandese, un gran rimbalzista.

D’altra parte i Celtics arrivano a questa gara con uno score di 2 vittorie nelle ultime 5 gare. Noni in classifica nella eastern conference, i Celtics hanno battuto gli Hawks al TD Garden 2 notti fa, grazie ad i 28 punti realizzati da Kemba Walker, conditi da 6 assist e 5 rimbalzi, e grazie ai 25 punti della certezza Tatum nel roster biancoverde.

Il match di questa sera si disputerà a New Orleans,i Pellicans sono stati sconfitti nelle ultime 2 gare casalinghe e sicuramente vorranno riscattarsi.

Il Boston, d’altro canto, ha perso nelle ultime 3 partite giocate in trasferta.

Mi aspetto un match con favorita Boston, non credo che i biancoverdi vogliano lasciare ancora altri 2 punti lungo il loro cammino. Entrambe le squadre quest’anno si stanno dimostrando molto discontinue ma il 2 fisso di Boston a 1.68 è una quota di valore che vi consiglio, perchè sotto canestro peserà molto la probabile assenza di Adams. Dal punto di vista delle prestazioni giocatori mi aspetto un over 23.5 punti di Jaylen Brown; Brown ha più di 25.5 punti di media a partita e New Orleans subisce parecchi punti dalle guardie, mentre per i Pellicans mi piace molto over 14.5 punti di Lonzo Ball che nelle ultime gare sta avendo un maggior minutaggio e sta tirando più volte a canestro: la guardia di New Orleans ha realizzato 21 punti in 36 minuti nelle ultime 2 partite perse dai Pellicans e soprattutto, dai match precedenti, ho notato che Boston solitamente subisce parecchi punti dalle guardie avversarie.

Toronto Raptors vs Philadelphia 76ers (ore 01.00)

Big match questa notte a Toronto (Amalie Arena) tra 2 compagini che stanno giocando un’ottima pallacanestro, in questa stagione. Raptors sesta in classifica nella Eastern Conference arrivano, a questa gara, con uno score di 3 vittorie; nelle ultime 5 partite, hanno battuto 2 volte i Bucks al Fiserv Form di Milwaukee. 76ers che invece arrivano, a questa gara, con uno score di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 gare disputate, ma sono al primo posto della Eastern Conference davanti a Bucks e Nets.

In dubbio per questa gara Kyle Lowry,per i Raptors, mentre dovrebbe riposare Anunoby, per i 76ers, invece, in dubbio Milton e Simmons.

Su questo big match non mi sbilancio su chi vincerà il match ma vi consiglio il pronostico over 222.5 punti totali nella Gara. Nelle ultime 10 gare entrambe le squadre hanno una media totale punti intorno i 230 e rispettivamente realizzano circa 117 punti a partita di media nelle ultime 10.

Nel precedente di quest’anno disputato a dicembre hanno vinto i 76ers 100-93 ma, quest’oggi, mi aspetto un punteggio decisamente più alto.

Prevedo una partita con Embiid che dominerà sotto le plance soprattutto a rimbalzo, e raccoglierà almeno 13 rimbalzi.

Se dovesse mancare Lowry, invece, per i Raptors consiglio over 19,5 punti Vanvleet. I 76ers subiscono sempre parecchi punti dalle guardie avversarie.

Atlanta Hawks vs Denver Nuggets (ore 01.30)

Altro bellissimo match si disputerà questa notte alla State Farm Arena di Atlanta dove gli Hawks hanno perso 6 delle ultime 7 partite casalinghe. I Nuggets arrivano a questa partita in 7a posizione nella Western Conference, uno score di 3 vittorie nelle ultime 5 gare, di cui solo 1 vittoria nelle ultime 5 gare fuori casa.

Parecchi assenti in questo match, spiccano tra tutti le assenze di Bogdanovic, Hunter e Rondo per gli Hawks, mentre per i Nuggets ci saranno le assenze pesanti di Harris e Millsap.

In questo match vedo favoriti i Nuggets, quotati 1.67, molto più convincenti in questa stagione, grazie ad un devastante Jokic sotto le plance, accompagnato dal ventello di media della guardia canadese Jamal Murray. Da sottolineare che Murray ha realizzato 50 punti nell’ultima gara contro i Cavaliers.

Dal punto di vista delle prestazioni, per quesata gara, mi aspetto, e vi consiglio, over 22.5 punti di Jamal Murray che sta segnando molto di più nelle ultime partite anche viste le assenze nel suo roster, tirando di più e realizzando più canestri. Riguardo Atlanta, invece, consiglio over 13punti dell’ala Cameron Reddish che sta giocando, in media, oltre 30 minuti a partita, da quando è assente Hunter.

Il più’ bel match di questa notte si disputerà allo Staples Center: si affronterrano la seconda in classifica della Western Conference contro la seconda in classifica della Eastern Conference. Brookylin che arriva a questa gara da 5 vittorie di fila mentre i Clippers hanno vinto 4 delle ultime 5 gare. 11 vittore e 5 sconfitte in casa per Los Angeles, che vedo favorito in questo match, Nets ancora privi di Durant e che, secondo la mia previsione, questa notte interromperanno la loro striscia di vittorie consecutive.

Los Angeles vorrà vincere assolutamente dopo che, ad inizio febbraio, perse di soli 4 punti a Brooklyn ma era priva di Beverly, mentre i Nets erano al completo.

In questa gara mi aspetto, e vi consiglio, over 27.5 punti di Kawhi Leonard. I Nets subiscono solitamente tanti punti dalle Ali e a Brooklyn Kawhi ha già realizzato 33 punti.

Per i Nets mi aspetto che si verifichi over 26.5 punti di Kyrie Irving, l’unico che potrebbe segnare più punti possibili per i Nets, anche perchè i Clippers, solitamente, subiscono la maggior parte dei punti dalle guardie avversarie.

https://www.instagram.com/misterwin_t/?hl=it

Le mie 2 proposte odierne Nba che vi consiglio sono queste:

MULTIPLA MATCH QUOTA 6.72 L’HO GIOCATA SUL BOOK GOLGOL.

MULTIPLA PRESTAZIONI GIOCATORI QUOTA 10.79 L’HO GIOCATA SUL BOOK GOLDBET.

Sfrutta i bonus di benvenuto per giocare le proposte di Misterwin

link per registrarti su Goldbet https://fm2bet.link/57619k9tls

•GOLDBET: deposito minimo 20€. BONUS: 100% sul primo deposito fino a 100€.

link per registrarti su Golgol https://bit.ly/3lKVO5R

•GOLGOL : deposito minimo 30€.

BONUS: 50% sul primo deposito fino a 45€, inserisci codice promozionale durante la ricarica GOL30X.

link per registrarti su Snai https://fm2bet.link/c7prg2svkz

•SNAI: Deposito minimo 20€

BONUS: 5€ SUBITO + 100% fino a 300€. CODICE PROMO: SPORT100