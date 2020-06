NBA on this date. 12 giugno 2002. Sweep contro i Nets i Lakers vincono il titolo

Il 4-0 nella serie finale si completa il 12 giugno quando alla Continental Airlines Arena di East Rutherford i Los Angeles Lakers superano 113-107 i New Jersey Nets chiudendo le Finals della stagione 2001/2002. Sweep per la squadra di Phil Jackson contro quella di Byron Scott, coach dei Nets che proprio con la gloriosa maglia gialloviola addosso vinse 3 titoli NBA. Con quello del 2002 i Lakers portano in bacheca il 3°Anello consecutivo e diventano la 5a squadra nella storia NBA a vincere almeno 3 titoli di seguito. Per coach Phil Jackson si tratta del nono titolo in carriera eguagliando così il mito di Red Auerbach.

C’è un record anche per Shaquille O’Neal, MVP di quelle Finali. Il centro dei Lakers (34 punti in game-4) ha realizzato 145 punti nelle quattro gare contro i Nets, superando i 131 che Hakeem Olajuwon totalizzò nel ’95 contro Orlando, e diventando così il giocatore che ha segnato di più in una serie Finale formata da 4 partite.